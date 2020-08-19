Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Konya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi paylaşarak "Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" açıklamasını yaptı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Bakan Koca'dan açıklama

Oflaz'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." dedi.