Koronavirüs tedavisi gören Binali Yıldırım: PCR testimiz negatif çıktı

Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım'la birlikte yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin.Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, tamam mı? ifadesini kullandı.