Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya Erenler’de astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Erenler ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta Pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedavi altına alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)