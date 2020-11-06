T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06 Kasım 2020 17:39

Sakarya Erenler’de astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Erenler ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta Pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedavi altına alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

ETİKETLER

semir şairkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24