Koronavirüs'te bugün ne oldu? | 2 bin kişilik yolcu gemisi karantina altında

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Yeni tip Koronavirüs, dünya çapında endişe uyandırmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de bir gün içinde 143 yeni vaka ve 30 ölüm gerçekleşti. Ölümlerin 29'u virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesinde yaşandı.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da da 4 bin 747 vaka tespit edildi, 124 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle 20 Mart'a kadar tüm okul ve üniversiteler tatil ilan edildi.

Fransa'da Koronavirüs görülen kişi sayısı 300'ü aşarken, bir parlamento üyesi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, virüsün 'epidemi' hâline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Bugün (6 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Mısır'da bir yolcu teknesinde 12 kişide Koronavirüs tespit edildi

Mısır'da Nil Nehri'ndeki bir yolcu teknesinde bulunan 12 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Britanya'da Koronavirüs'ten ikinci ölüm

Britanya'da bir kişi daha Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti

İran'da 17 kişi daha hayatını kaybetti

İran’da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.

Sırbistan'da ilk vaka

Sırbistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce Macaristan'dan geldiğini söyledi.

Vatikan'da ilk vaka

Papa Francis'in Koronavirüs kapıp kapmadığı tartışmalarının yeni durulduğu Vatikan'da ilk vaka tespit edildi.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, vakanın dün tespit edildiğini ve hemen ardından kliniklerde ayakta tedavi sunan servislerin sterilizasyon nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Acil hizmetlerin devam ettiği ve İtalyan yetkililerin bilgilendirildiği de belirtildi.

Kamerun'da ilk vaka

Kamerun Sağlık Bakanlığı ülkede ilk yeni tip Koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Virüs tespit edilen kişinin geçen ay ülkeye geldiği belirtildi.

Virüse rağmen konsere gitti

Yeni Zelanda'da Koronavirüs tespit edilmiş bir adamın binlerce kişinin bulunduğu bir rock konserine gittiği ortaya çıktı. Yeni Zelanda'da şu ana kadar 4 yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor.

Avustralya'da tuvalet kağıdı kıtlığı

Avustralya'da vatandaşların Koronavirüs endişesiyle marketlerde stok yapmaya başlaması üzerine ülkede tuvalet kağıdı stoklarında ciddi bir azalma yaşandı. Süpermarketlerde tuvalet kağıdı raflarının boş olduğu dikkati çekti. Bir çiftin tek başlarına 80 paket tuvalet kağıdı aldığı öğrenildi.

İran'da Zarif'in eski danışmanı hayatını kaybetti

Virüsün en az 107 kişinin ölümüne neden olduğu İran'da Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in eski danışmanı, eski Suriye Büyükelçisi diplomat Hussein Sheikholeslam, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son raporlar İran nüfusunun yüzde 8'inin salgından etkilendiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndan Koronavirüs önlemi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin raporuna dayanarak, 9-12 Mart'ta Strasbourg'da toplanacak AP Genel Kurulu'nun yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Brüksel'de yapılacağını belirtti.

Paris'teki iki maraton iptal edildi

Paris'te 5 Nisan'da düzenlenmesi beklenen Paris Maratonu ve hafta sonu yapılması planlanan Harmonie Mutuelle Maratonu Koronavirüs nedeniyle ileri tarihlere ertelendi. Daha önce Roma Maratonu da iptal edilmişti.

İtalya'daki tüm futbol müsabakaları kararnameyle seyircisiz oynanacak

İtalya'da Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi (Serie A) başta olmak üzere, tüm karşılaşmalar 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

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