Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'de ölü sayısı 11 oldu, California'da 'acil durum' ilan edildi

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 285 oldu. Dünya genelinde 95 bin 416 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgının ilk olarak başladığı Çin'de virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 3 bin 14'e yükseldi.Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi ve 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı. ülkede toplam 80 bin 409 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 3 bin 296 olurken 147 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede tüm okul ve üniversiteler geçici olarak kapatıldı.

İsviçre'de Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da da 2 bin 922 vaka tespit edildi, 107 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin sınır paylaştığı bir başka ülke olan Irak'ta da yeni tip Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

Dün Macaristan ve Polonya'da ilk vakalar tespit edildi.

Bugün (5 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Güney Afrika'da ilk vaka

Güney Afrika'nın doğusundaki Kwa-Zulu Natal bölgesinde ülkenin ilk Koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İtalya'dan gelen 38 yaşındaki bir adamda virüs saptandığı belirtildi.

Virüs tespit edilen hastayla eşinin, 1 Mart'ta İtalya'dan Güney Afrika'ya dönen 10 kişilik bir grupta bulunduğu belirtildi. Hastanın iki gün sonra ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora başvurduğu kaydedildi.

Hastanın ve ona bakan doktorun tecrit altında olduğu, diğer grup üyelerinin de araştırıldığı duyuruldu.

İran'da okul ve üniversiteler tatil edildi

İran'da Koronavirüs sebebiyle 20 Mart'a kadar tüm okul ve üniversiteler tatil ilan edildi.

Batı Şeria'da Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi

Batı Şeria'da bir otelin çalışanlarında Koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı olağanüstü hâl ilan etti.

Bosna Hersek'te Koronavirüs vakası görüldü

Bosna Hersek de ilk Koronavirüs vakasını açıkladı. Hasta ile ilgili detaylı bir bilgi paylaşılmazken, Sağlık Bakanı'nın bugün ilerleyen zamanlarda konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Japonya, Olimpiyatlar'ın iptal edilmeyeceğini düşünüyor

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Haşimoto, yaz aylarında Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmeyeceğini düşündüklerini ifade etti. Haşimoto, son panel toplantısında böyle bir şeyin gündeme gelmediğini aktardı.

ABD'de ölü sayısı 11 oldu, California'da 'acil durum' ilan edildi

ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 11'e çıkmasının ardından California eyaletinde 'acil durum' ilan edildi. Dün, Los Angeles ve New York kentlerinde yeni akalar tespit edilmişti. ABD'nin nüfus olarak en kalabalık eyaleti olan California'da vaka sayısı 53 oldu.

Tayland'da vaka sayısı 47'ye çıktı

Tayland, ülkede dört yeni tip Koronavirüs vakası daha tespit ettiklerini duyurdu. Ülkede Kovid-19 taşıdığı doğrulanan kişi sayısı 47'ye yükseldi. Hastalar arasında İtalyalı bir adam da olduğu belirtildi.

Hindistan'da vaka sayısı 29'a çıktı

Hindistan’da şimdiye dek tespit edilmiş toplam Koronavirüs vaka sayısının 29’a yükseldiği açıklandı.

Vaka sayısının artmasıyla Hindistan hükûmeti harekete geçerken, önlemler çerçevesinde hava alanlarına termal kamera kurularak taramadan geçirilmesi, limanlarda güvenlik önlemlerinin arttırılması, kontrol noktalarının çoğaltılması yer aldı.

İsviçre'de ilk ölüm

İsviçre'de Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsviçre'nin batısında Koronavirüs'e yakalanan 74 yaşındaki bir kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İsviçre'de şu ana kadar 58 vaka doğrulandı.

Azerbaycan'da 6 kişide görüldü

Azerbaycan’da 3 kişide daha Koronavirüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi.