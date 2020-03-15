Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İtalya'da 368 kişi daha hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

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Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği salgının merkezini Avrupa ilan etmesinin ardından İspanya ülkenin karantina altına alınarak olağanüstü hal ilan edildi. Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 120'ye çıktığı Fransa'da ise eczane, süpermarket gibi "gerekli" olmayan işletmeler dışındaki bütün sosyal hayat durduruldu.

Türkiye'de Koronavirüs görülen kişi sayısı 6'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir vatandaşta Koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle pek çok ülke olağanüstü önlemler alırken Britanya'da hükûmetin bağışıklık oluşmasını sağlamak amacıyla karantina önlemleri almaması dikkati çekti. Britanya, virüsün tüm halka bir anda değil yavaşça bulaşması, böylece sağlık hizmetlerinde bir anda yüklenme yaşanmamasını sağlamaya çalışıyor.

ABD'de şu ana kadar 2 bin 500 Koronavirüs vakası tespit edildi, virüs kaynaklı ölümler ise 58'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump son haftalarda görüştüğü pek çok kişide virüs görülmesinin ardından Koronavirüs testi oldu, testin sonucu negatif çıktı.

Virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da vaka sayısı 12 bin 729'a ölü sayısı 611'e çıktı.

Bugün (15 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Yunanistan'da 103 yeni vaka

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras, ülkede 103 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtti.

Tsiodras, bugünkü basın brifinginde, 54’ü dün, 49’u da bugün olmak üzere 103 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyledi.

Fransa'da bir günde 29 kişi hayatını kaybetti

AFP, Fransa'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının bir günde kaydedilen en yüksek oran olduğunu açıkladı.

İtalya'da bir günde 368 ölü

İtalya'da yeni tip Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

Almanya'da ölü sayısı 10'a yükseldi

Almanya’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı. 9 Mart’ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün 5 bin 54 kişiye yüksedi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10’a çıktı.

İspanya’da ölü sayısı 288’e yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkedeki ölü sayısının 288’e yükseldiği kaydedildi.

Macaristan'da ilk ölüm

Macaristan'da Koronavirüs'e bağlı ilk ölüm meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre; 75 yaşındaki bir Macar vatandaşı, şiddetli pnömoni (zatürre) ve Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Bağdat'ta 3 günlük resmi tatil ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Koronavirüs vakalarının artması üzerine 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Koronavirüse karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.

Avusturya 5 kişiden fazla toplanmaları yasakladı

655 Koronavirüs vakasının görüldüğü Avusturya'da hükûmet, 5 kişiden fazla bir araya gelmeleri yasakladığını duyurdu.

Kazakistan'da OHAL ilan edildi

Şimdiye kadar 8 yeni tip Koronavirüs vakasının açıklandığı Kazakistan’da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in, virüsün yayılması nedeniyle yarından itibaren ülke genelinde 1 aylık acil durum ilan eden kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Kazakistan Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in, virüsün yayılması nedeniyle yarından itibaren ülke genelinde 1 aylık acil durum ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtildi.

İran'da ölü sayısı 724'e yükseldi

İran'da 113 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 724 oldu.

İran'da milletvekili seçimlerine Koronavirüs engeli

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında 11. dönem 2. tur milletvekili seçimlerinin ertelendiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kedhudayi, "Koronavirüs'le mücadele dikkate alınarak 11. dönem 2. tur milletvekili seçimleri 11 Eylül'e ertelenmiştir." dedi. Ülke genelinde 11 seçim bölgesinde tekrarlanacak seçimlerin 17 Nisan 2020 günü yapılması bekleniyordu.

Britanya 70 yaş üzeri için önlemleri 'haftalar içinde' alacak

Britanya Sağlık Bakanlığı, 70 yaş üzerindeki vatandaşların kendilerini izole etmeleri için yapılacak düzenlemelerin 'haftalar içinde' geleceğini duyurdu.

Britanya'nın Koronavirüs'le mücadelede 'kontrollü yayılma' metodunu uygulayarak vatandaşların kendilerini evlerinde karantinaya alması ve sosyal hayatın durdurulması yönünden uyarılar yapmaması endişe uyandırmıştı.

Yunanistan'da 4'üncü ölüm

Yunanistan'da 53 yaşında bir hasta Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

KKTC'de vaka sayısı 6'ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.

Özbekistan'da ilk vaka

Özbekistan Sağlık Bakanı, Fransa'dan dönen bir vatandaşta Koornavirüs tespit edildiğini açıkladı. Özbekistan Havayolları, Nisan ayının sonuna kadar Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da pek çok şehre uçuşlarını durdurdu.

ABD'de Hoboken şehrinde sokağa çıkma yasağı

ABD'nin New Jersey eyaletinin Hoboken kentinde 16 Mart'tan itibaren belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak. Şehirdeki bar ve restoranlar da yalnızca evlere servis için çalışacak.

Lübnan'da cemaatla namaz yasaklandı

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'da, camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklandı.

Kosova'da 3 şehir karantinaya alındı

Balkan ülkelerinden Kosova'da Koronavirüs vaka sayısının 5'e yükselmesinin ardından, Malişeva, Klina ve Vitia kentleri karantina altına alındı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkede Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için 3 şehri karantinaya aldıklarını belirterek, kentlere giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.