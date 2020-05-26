Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı 5,5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 5,5 milyonu geçerken, Covid-19 kaynaklı ölümler ise 348 binin üzerine çıktı.

Dünyada en fazla vakanın kaydedildiği ABD'de 1 milyon 700 binden fazla insan enfekte oldu. ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 99 bini geçti.

ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Brezilya'da son 24 saatte 11 bin 687 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 374 bini geçti. Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 897 artarak 23 bin 473 pldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, dünyanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının birinci dalgasının ortasında olduğunu belirtirken, bu dalganın ileride ikinci bir tepe yapabileceği konusunda uyardı. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ryan "Her ülkede hastalığın bulaşmış olduğu kişilerin gerçek sayısı nispeten düşük. Ve klasik anlamda hastalığın ikinci dalgasından bahsettiğimizde her zaman eğrisinin giderek azaldığı ilk dalganın olduğunu, ardından birkaç ay sonra hastalığın yeni bir dalgasının başladığını kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün (26 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

ABD'de ölü sayısı 100 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de ölü sayısı 100 bini aştı. Ülkedeki vaka sayısı da 6 bin 774 artarak 1 milyon 713 bine yükseldi.

Rusya'da günlük can kaybı iki katına çıktı

Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte meydana gelen can kayıplarında rekor kırıldı. Dünün rakamlarının neredeyse iki katı olarak 174 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Peru'da vaka sayısı 123 bini geçti

Peru Sağlık Bakanlığı, ülkede günlük Covid-19 vakasının 4 bin arttığını açıkladı. Peru'da toplam vaka sayısı 123 bin 979'u geçti. Peru'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 629 oldu. Peru, Brezilya'dan sonra Latin Amerika'da en fazla vakanın görüldüğü ülke.

Singapur'da 344 yeni vaka

Singapur'da 6 kişi dışında hepsinin göçmen işçilerin kaldığı yurtlardan çıkan 344 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık yetkilileri kaydedilen tüm vakaların önceden bilinen bulaşma noktalarından geldiğini açıkladı.