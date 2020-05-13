Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı 4 milyon 240 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-1) vaka sayısı 4 milyon 240 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaşarak 291 bini geçti.

Vaka artış hızının arttığı Rusya'da 232 bin kişinin enfekte olduğu belirtildi. Rusya, ABD'den sonra en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke oldu.

ABD'de Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 360 bini geçti. Can kaybı sayısı ile 82 binden fazla oldu.

Johns Hopkins Üniversite verilerine göre yeni tip Koronavirüs'e yakalanıp iyileşenlerin sayısı 1 milyon 793 bini geçti.

Bugün (13 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 104'e çıktı

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.

"Yeni merkez üssü Amerika kıtaları"

Dünya Sağlık Örgütü, vaka sayılarının artış gösterdiği Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üslerinin şu anda Kuzey Amerika ve Güney Amerika olduğunu söyledi. Her iki kıtada vaka sayısının giderek arttığını dile getiren Harris, "Amerikaları şu an salgının merkez üsleri olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Rusya'da günlük 10 binden fazla Koronavirüs vakası kaydedildi

ABD'den sonra en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumuna gelen Rusya'da 24 saat içinde 10 bin 38 Koronavirüs vakası kaydedildi.