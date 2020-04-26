Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 milyon 890 bini geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 202 binden fazla oldu.

Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının kaydedildiği ABD'de 1 milyona yakın insan enfekte oldu. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bini geçti.

ABD'den sonra en fazla vaka 223 bin 759 ile İspanya'da, sonra 195 bin 351 ile İtalya'da kaydedildi. İspanya'da alınan Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye devam edeceği belirtildi. Ülkede sokağa çıkma yasağının 2 Mayıs'ta gevşetilebileceği duyuruldu.

Vaka ve ölüm hızında yavaşlamanın yeterli olmadığı düşünülen Britanya, hafta sonu Koronavirüs kaynaklı ölümlerde 20 bin eşiğini aştı. Ülkede 4 bin 913 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 148 bin 377'ye çıktığı aktarıldı.

Fransa'da Başbakan Edouard Phillipe, sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesi için uygulanacak stratejiyi duyurdu. Phillipe, 11 Mayıs'tan itibaren gerçekleşecek hafifleme için 17 öncelik maddesi duyurdu. Maddeler arasında okulların açılması, şirketlerin eve dönmesi, toplu taşımanın normale dönmesi gibi öncelikler yer alıyor. Fransa'da vaka sayısı 161 bin 644 olarak kaydedildi.

Bugün (26 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Britanya'da 413 ölüm

Britanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.

İtalya'da 260 ölüm

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi.

ABD'de bugün 1978 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

Rusya'da 6 bin 361 yeni vaka

Rusya'da son 24 saatte 6.361 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısı koyuldu, ülkedeki toplam vaka sayısı 80.949'a yükseldi. Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki vaka sayısı 6.361 arttı.

Ölü sayısı 66 artarak 747'ye yükselirken toplam iyileşen hasta sayısı da 517 artışla 6.767'ye ulaştı.

İspanya'da son bir ayın en düşük günlük can kaybı

İspanya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a yükseldi. Bu sayının, son 1 ayın en düşük can kaybı olduğu açıklandı.

Çin: Vuhan'da tüm hastalar taburcu edildi

Çin, Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Vuhan kentinde hastanelerdeki tüm Koronavirüs hastalarının taburcu edildiğini duyurdu. Reuters'ta yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng bir basın açıklamasında "26 Nisan itibariyle Vuhan'daki Koronavirüs hastası sayısı sıfıra ulaştı. Hastanelerde hasta kalmadı" dedi.

Tayland'da 15 yeni vaka, günlük can kaybı yok

Tayland'da son 24 saat içinde 15 yeni Koronavirüs vakası kaydedilirken hiç can kaybı kaydedilmedi. Ülkedeki toplam Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 922'ye çıkmış oldu.

Tayland'daki yeni vakalardan 4'ünün eski vakaların teması olduğu, 4'ünün hiç bilinen temas öyküsü olmadığı, 5'inin ise yurt dışından geldiği tespit edildi.

Çin'de 11 yeni vaka

Çin'de 25 Nisan tarihinde 11 yeni tip Koronavirüs vakası kaydedildi. Vaka sayısı bir gün öncesinde 12 olarak belirtilmişti.

Çin'de toplam vaka sayısı 82 bin 827, can kaybı sayısı ise 4 bin 632 olarak kaydedildi.