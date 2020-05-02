Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Singapur'da kısıtlamalar hafifletiliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 350 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 240 bini geçti.

Dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de 1milyon 100 binden fazla insan enfekte oldu. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 65 bini aştı. Ülke ekonomisinin zorlanmasının ardından pek çok eyaletin gelecek hafta adım adım normal hayata dönmesi bekleniyor.

John Hopkins Üniversitesi'nin hazırladığı verilere göre, Koronavirüs'e yakalanıp iyileşen kişi sayısı da 1 milyon 100 bine yaklaştı.

Salgının sıfır noktası olan Çin'in Hubei eyaletinde alınan önlemlerin aşamalı olarak hafifletilmesine karar verildi. Dün yapılan açıklamada bölgede en yüksek seviyede olan olağanüstü hal kararının bir alt seviyeye ineceği belirtildi.

Bugün (2 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya’da günlük can kaybı sayısı 474’e yükseldi

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı yeniden yükselerek 474 oldu.

Bu sayı, 21 Nisan’dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük can kaybı.

Ülkede bugüne kadar salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 710’a ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise bir günde 1900 artarak 209 bin 328’e çıktı.Bu kişilerden 79 bin 914’ü iyileşti. Son 24 saat içinde iyileşenlerin sayısı 1665 oldu.

Ülkede halen Koronavirüs pozitif olan 100 bin 704 kişi bulunuyor. Bunların yüzde 81’i hastane tedavisine ihtiyaç duymuyor.

ABD'de vaka sayısı 1,1 milyonu aştı

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de bu sayı 65 bini geçti. Ancak nüfusa oran bakımından ABD birçok Avrupa ülkesinin ardından geliyor. Ülkede vaka sayısı ise 1,1 milyona ulaştı.

Rusya'da vaka sayısı rekor artış gösterdi

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 124 bini aştı.

İspanya'da 276 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100'e çıktı. Ülkede ölü sayısı üst üste üçüncü günde de 300'ün altında kaldı.

Belçika'da vaka sayısı 49 bini aştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 128 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 319 kişinin taburcu edildiği bildirildi. Covid-19 görülen kişi sayısının 1485 artarak 49 bin 517'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Singapur'da kısıtlamalar hafifletiliyor

Singapur, önümüzdeki haftalarda yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen bazı kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildi. 12 Mayıs'ta evden çalışan işletmeler, kuru temizleme dükkanları ve berberler iş başı yapabilecek. 19 Mayıs'da bazı öğrencilerin küçük gruplar halinde okullara dönmesine izin verilecek.

Tayland'da 6 yeni vaka

Taylan, son 24 saatte ülkede 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini duyurdu. Bu vesileyle Tayland, 6 gün üst üste yeni vaka sayısını tek basamaklı tutmayı başardı.