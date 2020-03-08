Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İtalya'da 199 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 366'ya ulaştı

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında 106 bin kişide görüldü. 3.592 ölüm vakasının görüldüğü salgında virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra en çok ölümün görüldüğü İtalya'da Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kent karantina altına alındı. Suudi Arabistan'ın Katif bölgesi de Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 5 bin 883'ü bulurken 233 kişi hayatını kaybetti. Hükûmet, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemler aldı.

ABD'de ise Koronavirüs vakası 40 eyalete sıçradı. En az 400 tespit edilen vaka olduğu bilinirken New York'ta ölümlerin 19'a çıkmasıyla acil durum ilan edildi. New York Times'ın haberine göre, bir taksi şoföründe virüs testinin pozitif çıkması, 40'tan fazla insanın hastanede karantina altına alınmasıyla sonuçlandı.

California kıyılarında ise Koronavirüs nedeniyle bir ölüm gerçekleştiği için karantina altında tutulan 3 bin kişilik yolcu gemisinde bekleyiş sürüyor. Salgınla mücadele ekibinin başına getirilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, gemide şu ana kadar 46 kişiye test yapıldığını ve 21 kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu

İtalya gibi virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 194'e yükseldi. Bir milletvekilinde daha Koronavirüs görülürken virüs görülen kişi sayısı 6 bin 566 oldu.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de ise 80 binden fazla insan Koronavirüs'e yakalandı.

Bugün (8 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Koronavirüs nedenli can kaybı sayısı rekor bir artış göstererek 366'ya ulaştı. Resmi verilere göre ölüm sayısı son 24 saatte 133 arttı. Bu 133 can kaybının 113'ü, karantina altına alınan kuzeydeki Lombardia bölgesinde kaydedildi.

Mısır'da ilk ölüm

Mısır'da bir Alman vatandaşının yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede bu virüsten ilk ölüm vakası kaydedildi.

Irak'ta iki kişi daha hayatını kaybetti

Irak'ta Koronavirüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu.

İtalya'da bir bölgesel başkanda daha Koronavirüs görüldü

İtalya'nın kuzeyinde 16 milyon kişi karantina altına alınırken, başkenti Torino olan Piyemonte bölgesinin başkanının da Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Alberto Cirio, koronavirüse yakalanan ikinci bölgesel başkan oldu.

İran'da 49 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüse yakalananların sayısı 6 bin 566'ya yükseldi.

Moldova'da ilk vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili yarın acil toplantı yapacağı duyuruldu.

Bulgaristan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü

Türkiye'nin sınır komşusu olan Bulgaristan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü. Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide Koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki Koronavirüs hastasının yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüs'ü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski "Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz" dedi. Gabrovo´da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı

Fransa'da bir milletvekilinde Koronavirüs görüldü

Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok Koronavirüs'ten etkilenen ülke olan Fransa'da vaka sayısı 949'a çıktı. Koronavirüs'e yakalananlar arasında bir milletvekilinin de yer aldığı belirtildi.

İtalya'nın kuzeyi alarm veriyor

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için virüsün yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.

Bu iki alana sadece acil durumlar için giriş-çıkışlara izin verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

Güney Amerika'da ilk ölüm

Arjantin'de Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan 64 yaşında bir adam hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat'ta Avrupa seyahatinden dönen kişinin 4 Mart'tan beri tedavi gördüğünü belirtti. Arjantin'de 8 tespit edilmiş Koronavirüs vakası olduğu belirtildi.

Nil nehri tekne turunda Koronavirüs karantinası

Mısır'da Nil Nehri üzerinde düzenlenen tekne turunda en az 33 kişide Koronavirüs tespit edildi. Teknede bulunan herkes karantina altında tutuluyor.