Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı

T24 Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklama ile yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) 'pandemi' (küresel salgın) olduğunu duyurdu.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs'ün yayılma hızı ve etkilerinin "alarm verici düzeyde" olduğunu belirterek "Bu nedenle Kovid-19'un pandemi olarak sınıflandırılabileceği değerlendirmesini yaptık" dedi.

DSÖ Başkanı, ülkelerin virüse karşı yeterli adım atmamalarının da alarm verici olduğunu söyleyerek "Her ülke tespit, test, tedavi, izolasyon ve halkını harekete geçirmek yoluyla hâlâ bu pandeminin gidişatını değiştirebilir" diye konuştu.

Şu an dünya genelinde 120 bini aşkın vaka bulunduğu yaklaşık 5 bini kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' olarak tanımladığı yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle, ABD'nin başkenti Washington DC'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Başbakan Conte, marketler ve eczaneler dışındaki bütün mağazaların kapatılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklaması üzerine Türkiye ve dünyada salgına ilişkin endişeler yüksek boyutlara ulaştı.

Bugün (12 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Küba'da ilk Koronavirüs vakaları tespit edildi

Küba'da ilk kez yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

Hamaney'in başdanışmanında da görüldü

Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanında yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Reuters haber ajansının haberine göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı üzerinde yapılan Kovid-19 testi yapıldı. Yapılan testlerde Hamaney'in başdanışmanında Koronavirüs sonucu pozitif çıktı.

KKTC'de vaka sayısı 2 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Koronavirüs (Kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.

Daha önce Alman erkek turistte çıkan Koronavirüs'ün, eşinde de tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs'ü taşıyan KKTC vatandaşı bulunmadığı belirtildi.

Singapur'da camiler, Belçika'da kiliseler kapalı

Singapur'daki tüm camiler Koronavirüs salgını nedeniyle en az 5 gün kapalı tutulacak. Singapur İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi.

Camilerin kapalı tutulduğu 5 günlük süreçte dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağı kaydedildi. Singapur'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 178'i bulduğu açıklanmıştı. Gazeteci Gülsüm Alan'ın bildirdiğine göre Belçika'da Katolik kilisesi ayinlere ara verdiğini duyurdu.

Çekya'da OHAL ilan edildi

Çekya Başbakanı Adrej Babis, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için gereken ek tedbirleri hayata geçirebilmek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldıklarını açıkladı. Avusturya ve Almanya sınırlarında cuma akşamından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade eden Babis, yeni sınırlamalarla ülkeye giriş ve çıkışların yalnız 11 sınır kapısından gerçekleştirileceğini söyledi. Almanya ve Avusturya'dan Çekya'ya yabancıların girişine izin verilmeyeceğini aktaran Babis, bir sonraki duyuruya kadar bütün vize işlemlerinin askıya alındığını, yurt dışında bulunan Çeklerin ülkeye giriş yapabileceğini ve girenlerin iki hafta karantinaya alınacağını bildirdi.

Britanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, tespit edilen vaka sayısının bir günde 134 kişi artarak 590'a yükseldiği açıklandı.

Azerbaycan'da ilk ölüm

Azerbaycan'da Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Daha önce 3 hastanın iyileşerek taburcu edildiği Azerbaycan'da 11 hastanın tedavisi devam ediyor.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı.

Polonya'da ilk ölüm

Polonya'da bir kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

İspanya'da Eşitlik Bakanı'nda Koronavirüs tespit edildi

İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero’da Koronavirüs tespit edildi. Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias’ın da karantinaya alındı. Gelişmelerin ardından, bütün bakanlara Koronavirüs testi yapılacağı belirtildi.

Öte yandan İspanya'da Madrid bölgesinin başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinin Madrid'de karantina uygulamayı değerlendirdiğini söyledi. İspanyol hükûmeti çarşamba günü karantina uygulaması planlandığına dair iddiaları reddetmişti.