Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine ulaştı

Bugün (25 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da ölü sayısı 26 bini aştı

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384’e yükseldi.

Britanya'da ölü sayısı 20 bini aştı

Britanya'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 813 artarak 20 bin 319’a yükseldi. Ülkede 4 bin 913 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 148 bin 377'ye çıktığı aktarıldı.

Rusya'da 66 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da son 24 saatte 66 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 681'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5 bin 966 yeni tanı konulduğunu belirtirken, dün bu rakam 5 bin 849 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle yeni vakalarla birlikte toplam sayı 74 bin 558'e yükseldi.

İran'da 76 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgının en çok ölüme neden olduğu 8. ülke İran'da son 24 saatte 76 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle İran’da toplam ölü sayısı 5 bin 650'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı da 89 bin 328'e ulaşırken, 3 bin 96 hastanın durumunun kritik olduğu duyuruldu. Öte yandan Sağlık Bakanı yardımcısı Iraj Harirchi, günlük ölü sayısının zirve yaptığı noktadan bu yana yüzde 70 düştüğünü ifade etti.

İspanya'da 378 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da son 24 saatte 378 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 22 bin 902’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 223 bin 759’a ulaştı. Dün İspanya'da 367 kişi hayatını kaybetmişti. Bu son 1 ayın en düşük verisiydi.

Özbekistan'da bazı dükkanların açılmasına izin verildi

Özbekistan'da hükûmet, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan bazı işletmele ve dükkanların bugün tekrar açılmasına izin verdi. İlk aşamda sadece inşaat malzemesi, araba parçası ve tohum sata dükkanlar açıklacak. Kuru temizleme ve noter hizmetleri ile sigorta ve tarım makineleri yapan şirketlerin de bugün iş başı yapacağı belirtildi.

Tayland'da 53 yeni vaka

Tayland'da 53 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi ve bir kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 907'ye, ölüm sayısı 51'e yükseldi.