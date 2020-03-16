Koronavirüs'te bugün ne oldu? | G20'nin gündemi Koronavirüs olacak

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs'ün(Kovid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 169 bini aştı, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 18'e çıktığını duyurdu.

İtalya'da dün yeni tip Koronavirüs sebebiyle 368 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkedeki ölü sayısının 288’e yükseldiği kaydedildi.

Virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da da 129 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 853'e toplam vaka sayısı 14 bin 991'e yükseldi.

Türkiye'nin bir başka sınır komşusu Yunanistan'da dün 103 yeni vaka tespit edildi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 331'e çıktı.

Bugün (16 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

New York'ta ölü sayısı 7'ye yükseldi

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette vaka sayısının toplamda 950 kişiye, salgın hastalığa bağlı ölü sayısının da 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Vali Cuomo, New York kentinde virüse bağlı vaka sayısının da 463 kişiye yükseldiğini belirtti. Cuomo, bütün sinema, tiyatro ve jimnastik salonlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını da söyledi.

İtalya'da 349 kişi daha öldü

İtalya'da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

İsviçre Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

İsviçre hükümeti bugüne kadarki uygulamalarının Koronavirüsün yayılımını engellemekte başarısız olduğunu açıklayarak olağanüstü hal ilan etti.

İsviçre komşularıyla sınır kontrolüne de başlayacağını duyurdu.

Ülkeye yalnızca İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler alınacak.

Olağanüstü hâl önlemleri kapsamında restoranlar kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek, 8 bin ordu mensubu Koronavirüsle mücadele çalışmalarına yardım edecek.

Hastaneler ve kliniklerde yalnızca acil vakalar kabul edilecek.

Tayvan'da tespit edilen 6 yeni vakanın biri Türkiye'den geldi

Tayvan'da Pazar günü tespit edilen altı yeni Koronavirüs vakası ile şimdiye dek bir günde en yüksek artış kaydedilirken, vakaların tümünün ülke dışından geldiği bildirildi.

Tayvan'daki vaka sayısı toplam 59'a çıktı. Son belirlenen vakaların Yunanistan, Türkiye, Mısır, Tayland, İspanya ve Japonya'dan adaya seyahat ettiği belirlendi.

Cumartesi günü, Schengen ülkelerinden ve İngiltere ve İrlanda'dan gelenlerin 14 gün karantinada tutulacağı açıklanmıştı.

Tayvan'da şimdiye dek bir ölüm vakası kaydedilirken 20 hastanın iyileşip hastaneden taburcu edildiği, diğer hastaların da durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Mısır tüm uçuşları durduracak, otelleri dezenfekte edecek

Mısır perşembeden (20 Mart 2020) itibaren tüm havalimanlarındaki tüm uçuşları durdurma kararı aldı. 31 Mart’a kadar ülkede havalimanları kapalı kalacak, oteller ve turistik bölgeler dezenfekte edilecek. Mısır Pazar günü ülkedeki okul ve üniversiteleri kapatmıştı. Analistler, ekonomisinin önemli bir kısmı turizme bağımlı olan Mısır’ın Koronavirüs salgınından etkileneceğini söylüyor. Yetkililer, stoklarda halkın ihtiyaç duyacağı ürünlerin yeterli miktarda bulunduğunu söylüyor.

İngiltere'de 171 yeni Koronavirüs vakası

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede 171 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1.543’e çıktığını açıkladı. Bugüne kadar 44 bin 100 kişinin test edildiğini, 42 bin 562 kişinin testinin negatif çıktığı belirtiliyor.

Filistin'de vaka sayısı 39 oldu

Filistin’de yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 39’e yükseldi. Karantina altındaki Beytülahim kentinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Kente giriş çıkışlar iptal edilirken, diğer kentlerin virüsten etkilenilmemesi için Filistinli güvenlik güçleri Beytüllahim kenti girişine bariyer koydu. Beytülahim Polis Şubesi Müdürü Tariq Al-Hajj, “Bütün şehrin kapılarında gerekli kontrol yapıyoruz. Bizim hedefimiz virüsün yayılmasına engellemek” ifadesini kullandı.

Ermenistan'da OHAL ilan edildi

Ermenistan hükûmeti Koronavirüs salgını nedeniyle ülkede OHAL ilan etti. Olağanüstü halin 16 Nisan'a kadar süreceği duyuruldu.

İran'da ölü sayısı 853'e yükseldi

İran'da Koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 14 bin 991'e çıktı, ölenlerin sayısı ise 853'e yükseldi.

Ukrayna'da Koronavirüs vakası 5'e yükseldi

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’da 2 yeni koronavirüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Ukrayna'daki vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu. Koronavirüs'e bağlı gerçekleşen ölüm sayısı sadece 1 tane olarak açıklandı.

G20'de gündem Koronavirüs olacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderlerinin kendi ev sahipliğinde bir araya geleceği G20 zirvesinde Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik yükü rahatlatmak için hamlelerin koordine edileceğini belirtti.

Küresel sayılar Çin'i geride bıraktı

Dün küresel ölçekteki vaka ve ölüm sayısı ilk kez kez Çin'deki sayıyı geride bıraktı. John Hopkins Üniversitesi’nin istatistiklerine göre; dünya çapındaki enfeksiyon sayısı 86 bini aşmış durumda. Bu rakam Çin’de bu sabah itibarıyla 81 bin civarında görülüyor. Çin dışındaki ölümler 3 bin 241, Çin’deki ölümlü vakalar ise 3 bin 208 olarak kayıtlara geçti.

Virüsün merkez üssü olan Çin dışında Koronavirüs'tan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla İtalya, İran, İspanya, Fransa ve Güney Kore oldu.

Japonya'da 31 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs nedeniyle, Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı açıklanırken, vaka sayısı da bin 530'a yükseldi.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni tip Koronavirüs nedeniyle Japonya'da yaşanan can kayıplarına yenileri eklendi.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölüm vakalarının 7'sinin daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde bulundukları kaydedilirken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden de 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.