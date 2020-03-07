Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Erbil'de ilk vaka

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 491 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bini.

Yeni tip Koronavirüs, dünya çapında endişe uyandırmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de son bir gün içinde 99 yeni vaka tespit edildi ve 28 ölüm gerçekleşti. Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 72’ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi. İtalya'da Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi (Serie A) başta olmak üzere, tüm karşılaşmalar 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da da vaka sayısı 4 bin 747'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 124 oldu.

Bugün (7 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 36 ölüm daha

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 233'e ulaştı.

İran milletvekili koronavirüs'ten hayatını kaybetti

İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs'te 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 145'e ulaştı.

Erbil'de ilk vaka

Irak'ın Erbil kentinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bölgedeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada virüs taşıdığı kesinleşen kişinin 33 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde daha önce 8 kişide Koronavirüs tespit edilmişti.

Grand Princess gemisinde 21 kişide virüs tespit edildi

Koronavirüs salgını sebebiyle Grand Princess cruise gemisinin San Francisco limanına demir atmasına izin verilmedi. Salgınla mücadele ekibinin başına getirilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, şu ana kadar 46 kişi test yapıldığını ve 21 kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu. Pence, iinde 3 bin 500 kişi bulunan geminin ticari olmayan bir limana götürüleceğini, burada yolcuların izole edileceğini ve hepsine test yapılacağını belirtti. Japonya’da ülke genelindeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 114'e yükseldi.

Japonya'da vaka sayısı bin 114 oldu



Japonya Sağlık Bakanlığı ve eyalet hükümetlerinin verilerine göre, ülkede Koronavirüs vakalarının sayısı bin 114'e yükseldi.



Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 404 vakaya rastlandığı açıklandı.

Güney Kore'de ölenlerin sayısı artıyor

Güney Kore'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselirken, vaka sayısı da 7 bine yaklaştı.



Güney Kore'de Hastalık ve Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Müdür Yardımcısı Kwon Jun-wook, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'ten 46'ya yükseldiğini bildirdi.



Ülke genelindeki vaka sayısı ise 6 bin 767'ya ulaştı. Sağlık yetkilileri, vakaların yüzde 60'tan fazlasının Daegu kentindeki kiliseyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Gürcistan'da 12 kişide görüldü

Gürcistan'da Koronavirüs vaka sayısı 12'e yükselirken, virüs şüphesiyle 140 kişinin karantina altına alındığı duyuruldu. Gürcistan'da ölümcül Koronavirüs vakası ilk kez 26 Şubat tarihinde görülmüştü.

Sırbistan'da ilk vaka

Tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) Balkanlar'da da etkisini göstermeye başladı.



Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'da da ilk Koronavirüs teşhisi kondu.



Sırbistan'ın Baçka Topola bölgesinde 43 yaşındaki İ.Ç isimli bir vatandaşa Koronavirüs teşhisi konduğu ve Subotica Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Malta da ilk vaka

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, Malta'da yaşayan 12 yaşındaki İtalyan bir kız çocuğunda Koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

İtalya hükûmetinde Koronavirüs vakası

İtalya'da hükümetin ortakları arasında yer alan Demokrat Partili Nicola Zingaretti (54), Facebook'tan yayınladığı video ile Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evinde izole bir ortamda bulunduğunu söyleyen Zingaretti, yakın zaman içerisinde kendisiyle temasta bulunanlar insanlarla kontrol için iletişime geçildiğini duyurdu.