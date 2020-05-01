Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünyada vakaların yaklaşık üçte biri iyileşti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 3.2 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 bini geçti.

Dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla insan enfekte oldu. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 63 bini aştı. Ülkedeki pek çok eyaletin gelecek hafta adım adım normal hayata dönmesi bekleniyor.

John Hopkins Üniversitesi'nin hazırladığı verilere göre, Koronavirüs'e yakalanıp iyileşen kişi sayısı da 1 milyonu geçti.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de dün 24 saat içinde 24 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi istihbarat kurumlarıyla çelişerek yeni tip Koronavirüs'ün Çin'in Vuhan kentinden üretildiğine dair kanıt gördüğünü söyledi, detayları sunmadı. Trump'ın açıklaması, Beyaz Saray'daki brifingden saatler önce Ulusal İstihbarat Direktörü'nün ofisinden yapılan açıklamayla çelişiyor. Açıklamada ABD'nin istihbarat kurumlarının bilim insanlarının "bu virüsün insan yapımı olmadığı" görüşüne katıldığı ancak Covid-19'un "İnsanlara hayvanlardan mı geçtiği yoksa salgının Vuhan'da bir laboratuvar kazasıyla mı başladığının" detaylı bir şekilde araştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Bugün (1 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 269 ölüm

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

Covid-19'un sıfır noktasında kısıtlamalar hafifliyor

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde alınan önlemler aşamalı olarak hafifliyor. En yüksek seviyede olan olağanüstü hal kararının bir alt seviyeye ineceği belirtildi.

Hubei eyaletinde yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada en yüksek tehdit durumunda olan eyalette yasak ve kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildi.

Rusya'da 7 binden fazla yeni vaka

Koronavirüs'ün Nisan ayında etkisini artırmaya başladığı Rusya'da, günlük yeni vaka sayısı yine rekor kırdı. Son 24 saatte 7 bin 993 vaka kayıtlara geçti.

Rusya Başbakanı Koronavirüs'e yakalandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Koronavirüs'e yakalandığını bildirdi.