Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyonu aştı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 328 bin 45 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD'de 1 Haberler milyon 570 binden fazla kişi enfekte oldu. ABD'de dün itibariyle 93 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünTürkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini; 1022 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 199'a, vaka sayısı 151 bin 615'e yükseldi.

Worldometer verilerine göre dünya genelinde 1 Hilton 969 bin 260 kişi Covid-19'u yeneyi başardı.

Bugün (20 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Güney Kore'de 32 yeni vaka

Güney Kore'de okulların tekrar açıldığı ilk günde 32 yeni vaka tespit edildi. Ülkede şu ana kadar 11 bin 110 vaka tespit edildi ve 263 Covid-19 kaynaklı ölüm yaşandı.

Tayland'da bir yeni vaka

Tayland'da çarşamba günü bir yeni vaka tespit edildiği ve Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Tayland'da toplam 3 bin 34 vaka tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 888 hasta iyileşti.

Polonya'da okullar Haziran sonuna kadar kapalı kalabilir

Polonya hükûmet sözcüsü, ülkede okulların normalde yaz tatilinin başladığı haziran ayı sonuna kadar kapalı kalabileceğini duyurdu.