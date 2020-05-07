Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyona yaklaşıyor

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 4 milyona yaklaşarak 3 milyon 755 bini geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 263 bine ulaştı.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin sayısı 1 milyon 354 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de son verilere göre 1.2 milyon vaka kaydedildi. ABD'de 73 bin Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan Covid-19 Görev Gücü'nün dağıtılmayacağını açıklarken; ekipte bazı değişiklikler yapılabileceğini açıkladı

168 binden fazla vakanın kaydedildiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel, aşamalı normalleşmeye geçileceğini duyurdu. Merkel, mağazaların yeniden açılmaya başlayacağını ve insanların küçük gruplar hâlinde toplanmaya başlayabileceğini söyledi. Pandemide ilk aşamanın geçilmesine karşılık bitmekten uzak durumda olduklarını söyleyen Merkel, "Daha başındayız" dedi.

Brezilya'da dün 24 saat içinde 10 binden fazla yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 salgınına karşı kayıtsızlığıyla sık sık eleştirilirken ülkedeki toplam vaka sayısı 125 bini, can kaybı ise 8 bin 500'ü geçti.

Bugün (6 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Karadağ'da hastanelerde Covid-19 hastası kalmadığı bildirildi

Covid-19 salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olan Karadağ'da, hastanelerde tedavi gören yeni tip Koronavirüs hastasının kalmadığı bildirildi.

Ukrayna'da vaka sayısı 13 bin 691'e çıktı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 28’i çocuk ve 109’u sağlık çalışanı 507 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 13 bin 691’e çıktığını bildirdi.



Toplam vakaların 933'ünün çocuk ve 2 bin 660’ının sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Stepanov, iyileşenlerin sayısının 299 artarak 2 bin 396’ya, ölü sayısının ise 13 artarak 340’a yükseldiğini kaydetti.

Bulgaristan'da toplam vaka sayısı 1811 oldu

Bulgaristan'da Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 84 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 33 kişi daha artarak 1811’e yükseldi.

Ülkede, toplamda 384 kişinin de iyileştiği açıklandı.

İspanya'da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 26 bini geçti

İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artışla 26 bin 70'e çıktı.

Rusya'da rekor vaka artışı

Rusya'da yeni tip Koronavirüs vakaları bir günde 11 bin 231 arttı. Rusya'da bir günde artan en yüksek vaka sayısı görüldü.

Güney Kore'de bir hafta içinde ilk kez yerel vaka kaydedildi

Güney Kore, son bir haftadır ilk kez yurt dışı bağlantısı olmayan bir Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede dün 4 yeni Covid-19 vakası kaydedilirken 3 vaka yurt dışı bağlantılı oldu.

Güney Kore'de toplam vaka sayısı 10 bin 810 olarak belirtilirken dün bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 256 oldu.

Pakistan'da en yüksek günlük vaka artışı

Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bu zamana kadar en yüksek günlük vaka artışı yaşandığını açıkladı.

Pakistan'da 24 saat içinde 1523 Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 24 bin 73'e çıkarken 564 kişi hayatını kaybetti.