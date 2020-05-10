Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bine yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 25'e çıktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 279 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı ABD'de son olarak 1 milyon 309 bin 550 kişi enfekte oldu. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 bin 795'e çıktı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 salgınını hafife alan açıklamaları nedeniyle eleştirildiği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. Brezilya'da toplam Koronavirüs vaka sayısı 156 bin oldu.

Bir aydan uzun bire içinde Fransa'da kayda geçen en düşük ölüm sayısı, cumartesi günü görüldü. Son 24 saatte 80 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede 26 binden fazla kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da Koronavirüs kısıtlamalarında ilk aşama 11 Mayıs'ta hafifleyecek.

Avrupa'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu Britanya'da bugün Başbakan Boris Johnson, ülkenin kısıtlamaların hafifleme planını açıklayacak.

Bugün (10 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 165 ölüm

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 30 bin 560'a yükseldi. İtalya, Avrupa'da virüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

Fransa'da 70 kişi daha öldü

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yükseldi.

Britanya'da ölümler 31 bin 855'e çıktı

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e çıktı.

ABD'de ölü sayı 80 bini aştı

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

Yunanistan askeri tatbikatları erteledi

Yunan Silahlı Kuvvetlerinin, önceden planlanan tüm askeri tatbikatları 11 Mayıs’tan itibaren belirsiz süre için ertelediği bildirildi. Yunan basınındaki askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığının, Sağlık Bakanlığının, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı mücadelede ileriki 15 günün ülke için "kritik bir dönem olacağı" uyarısını dikkate alarak, orduda salgının yayılması endişesiyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Vuhan'da günler sonra yeni vaka

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 3 Nisan'dan bu yana ilk kez yeni vaka tespit edildi. Vuhan'da Covid-19'a yakalandığı tespit edilen hastanın durumunun ağır olduğu, eşinin de testinin pozitif çıktığı fakat asemptomatik olduğu belirtildi.

Vuhan Sağlık Komisyonu, 4 Nisan'dan bu yana ilk kez görülen yeni vakanın "geçmiş topluluk bulaşması" olduğunu söyledi. Hastanın yaşadığı bölgede semptom göstermeyen 6 kişi hastanede gözlem altına alındı.

Rusya'da bir günde 11 bin 12 vaka tespit edildi

Rusya’da, son bir günde 11 bin 12 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 209 bin 688’e yükseldi.

Ülkede son 24 saat içinde 88 kişinin öldüğü, toplam can kaybının da bin 915’e çıktığı açıklandı.

Rio de Janeiro’da stadyum Koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor

Brezilya'daki dünyanın en meşhur stadyumlarından Maracana, geçici olarak Koronavirüs hastalarının tedavi göreceği bir hastaneye dönüştürülüyor. Zemine yerleştirilen geçici bir yapıyla bölmelere ayrılan stadyuma, gelecek hafta sonuna kadar 400 yatak konulacak.

Rio’da, biri Olimpik Park’ta olmak üzere buna benzer iki geçici hastane daha açılıyor.

İspanya'da çağrı: Herkes enfekte olmuş gibi önlem alsın

İspanya’nın büyük bir bölümünde, pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletilecek. Yeni uygulamalar nüfusun yarısından fazlasını, yaklaşık 23 milyon kişiyi etkileyecek. Restoran ve barlar açık alanlarda hizmet vermeye başlayacak, mecburi olmayan alışveriş alanları ve dükkanlar da açılacak, 10 kişiye kadar toplanmalara izin verilecek.

Başbakan Pedro Sanchez, cumartesi günü kısıtlamaların hafifletileceği yerlerde yaşayanlara “Dikkat etmeye devam etmeleri” çağrısı yaptı. Sanchez, "Hepiniz enfekte olmuşçasına önlem almaya devam edin. Virüs yok olmadı. Hâlâ sinsi sinsi dolaşıyor." dedi.