Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Çin'de ilk kez 24 saatte hiç yeni Covid-19 vakası görülmedi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti. Dünya genelinde 338 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada salgının merkezinin artık ABD değil, Güney Amerika olduğunu duyurdu. Son günlerde hastalığın hızla yayıldığı Brezilya'da vaka sayısı 330 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünTürkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 27 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 952 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 276'ya, vaka sayısı 154 bin 400'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde Covid-19'u yenenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Bugün (23 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Çin'de ilk kez 24 saatte hiç yeni Covid-19 vakası görülmedi

Çin'de cuma günü hiç yeni tip Koronavirüs(Covid-19) vakası tespit edilmediği açıklandı. Bu vesileyle Ocak ayından itibaren vakaların sayılmaya başlamasından bu yana ilke kez Çin'de sayaç oynamadı.

Britanya'dan seyahatçilere karantina uygulaması

Britanya'da 8 Haziran'dan itibaren ülkeye gelen tüm uluslararası ziyaretçiler 14 günlüğüne karantinaya alınacak. İçişleri Bakanı Priti Patel'in açıklamalarına göre kuralları bozanlara bin sterlin para cezası verilecek.

Rusya'da yayılma hızı tekrar arttı

Rusya'da Koronavirüs vakalarında yeniden artış eğilimi başladı; son 24 saatte 9 bin 434 yeni Covid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 8 bin 894 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Rusya'da dün rekor seviyede Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmıştı. Bugün bu sayı 150'den 139'a geriledi.

Dünyanın en çok vakaya sahip ikinci ülkesi olan Rusya'da 335 binden fazla Covid-19 tanısı konuldu.

Tayland'da 3 yeni vaka

Taylan'da cumartesi günü son 24 saatte 3 yeni vaka görüldüğü ve hiç Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Ülke genelinde 3 bin 40 vaka görüldü ve 56 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da 648 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü bugün yaptığı açıklamada Almanya'da 638 yeni Covid-19 vakası tespit ettiklerini ve son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 177 bin 860'Ye, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 8 bin 216'ya yükseldi.

Araba kiralama devi Hertz konkordato ilan etti

100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ABD merkezli araba kiralama şirketi Hertz, yeni tip Koronavirüs'ün seyahat sektörüne vurduğu darbe ve kiralık arabalara talebin azalmasının ardından cuma geç saatlerde konkordato ilan etti.

Reuters'ın aktardığına göre Hertz'ün gelirinin büyük bir bölümünü havalimanlarındaki şubelerinden kiralanan arabalar oluşturuyor. Koronavirüs kapsamında hava seyahatinin durma noktasına gelmesi şirketi zor duruma soktu.