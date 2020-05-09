Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 4 milyondan fazla vaka, 275 binden fazla ölüm

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde 4 milyondan fazla insan enfekte oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 275 binin üzerine çıktı.

Geçen günlerde Avrupa ülkeleri arasında en çok Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü nokta haline gelen Britanya'da ölü 626 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 31 bin 246 yükseldi.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı.

Bugün (9 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İran'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 6 bin 589'a yükseldi.

İspanya'da normalleşmede ikinci aşama

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden İspanya'da hükûmet, kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta geçilecek ikinci aşamanın İspanyolların yüzde 51'ini kapsayacağını açıkladı. Salgının ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için açıklanan kademeli normalleşme sürecinde en önemli aşamalardan biri olarak gösterilen 1. seviyeye geçecek bölgeler belirlendi.

Ülkede "1. seviye" gereği şu uygulamalara izin veriliyor:

"Şehir içi araç kullanımı. Covid-19 testleri negatif olması şartıyla aynı aile üyelerinin araba ile bir yere gitmesi. İki metrelik sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyması şartıyla en fazla 10 kişinin bir araya gelmesi. Riskli gruplarda (Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) olmama veya karantinada bulunmama şartıyla aile üyeleri arasında ziyaret. Restoran ve barların teraslarını yüzde 50 kapasiteyle açması. Açık pazar alanlarının yüzde 25 kapasiteyle açılması. Otellerin ortak alanlarını kapatma şartıyla kısıtlı hizmet vermeye başlaması. Müze, kütüphane gibi kültürel yerler ile dini ibadet alanlarının 3'te 1 kapasiteyle açılması. Profesyonel spor dallarında antrenmanların başlaması ve jimnastik salonlarının kısıtlı müşteri alma şartıyla açılması. Alışveriş merkezleri dışında kalan küçük işletmelerin dükkanlarında sınırlı sayıda müşteri kabul etmesi."

Tayland'da 4 yeni vaka

Tayland'da cumartesi günü 4 yeni Covid-19 vakası ve 1 can kaybı yaşandığı duyuruldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 4'e çıktı.

Almanya'da binin üstünde yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da Koronavirüs vaka sayısının son 24 saatte bin 251 arttığını duyurdu Ülkede 147 de ölüm yaşandı. Almanya'da toplamda 168 bin 551 vaka görüldü ve bin 251 ölüm yaşandı.