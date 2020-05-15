Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 4 milyon 600 bin vaka bulunuyor

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti. Covid-19 kaynaklı ölümler ise 302 bini aştı.

Dünyada en fazla vaka ve can kaybının olduğu ülke olan ABD'de bir milyar 417 bin 774 kişi enfekte oldu, 85 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD'den sonra en fazla vakanın olduğu ikinci ülke olan Rusya'da dün haftalar sonra ilk kez günlük vaka sayısı 10 binin altında oldu.

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 262 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 31 bin 368’e çıktı. Dün can kaybı sayısı son bir haftanın en yükseği oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Koronavirüs'e yakalanan bir milyon 588 bin 365 kişi iyileşti.

Bugün (15 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya'da 242 ölüm

İtalya'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 31 bin 610'a yükseldi.

Slovenya "salgın durumuna" son verdi

Slovenya, Avrupa'da "salgın durumunu" kaldıran ilk ülke oldu. Sınırların yeniden açılmasına da karar verildi. Slovenya'da hükümet, Koronavirüs nedeniyle 12 Mart'tan beri yürürlükte olan salgın durumuna son verildiğini duyurdu.

Kamu Sağlığı Enstitüsünün ‘tüm verilerin ülkede virüsün yayılmasında durgunluk olduğunu gösterdiği’ tavsiyesi üzerine bu karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Salgın Hastalıklar Kanunu'ndaki genel ve özel tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi. Karar, yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girdi, ancak tedbirlerin 31 Mayıs'ta sonlandırılacağı belirtildi. Slovenya böylece Avrupa'da salgın durumunu kaldıran ilk ülke oldu.

Vuhan'da asemptomatik 11 vaka daha tespit edildi

Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Vuhan'da kısıtlamaların hafiflemesinden sonra yeni Covid-19 vakaları görülmeye devam ediyor. Vuhan Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, yeni vakalar şehrin farklı bölgelerinde tespit edildi.

Vuhan, kısıtlamaların hafiflemesinden sonra ikinci dalga endişesiyle şehirdeki herkesin test edilmesine hazırlanıyor.