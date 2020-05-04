Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 3.5 milyon vaka kaydedildi

Dünya genelinde 3.5 milyon insan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bine yaklaştı.

Dünyada en fazla vakanın olduğu ABD'de 1.1 milyon vaka kaydedildi. ABD'de 67 bin kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa'da İspanya ve Fransa dün son birkaç haftanın en düşük günlük ölüm sayılarını kaydetti. İtalya'da bugünden itibaren bazı kısıtlamalar hafifleyecek.

Rusya'da 24 saat içinde 10 bin 633 kişi ile rekor sayıda günlük vaka artışı tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 134 bin 687'e çıktı.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin sayısı 1 milyon 125 bini geçti.

Bugün (4 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Trump: Ölümlerin sayısı 100 bini bulabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini birçok açıdan sert biçimde vuran Koronavavirüs salgını sonucunda 100 bine kadar vatandaşın hayatını kaybedebileceğini tahmin ettiklerini söyledi. ABD lideri, artış göstermeye devam eden vaka sayısına rağmen ülkede ekonomik aktivitelerin başlaması gerektiğini dile getirdi.

Yeni Zelanda'da da 7 hafta sonra ilk kez yeni vaka kaydedilmedi

Koronavirüs önlemlerini hafifletmeye başlayan yeni Zelanda'da 25 Mart'tan bu yana ilk kez hiç yeni Koronavirüs vakası kaydedilmedi. Yeni Zelanda Sağlık Bakanı, toplamda bin 276 kişinin iyileştiğini duyurdu.