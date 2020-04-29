Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 3.1 milyon vaka, 217 binden fazla ölüm

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 3 milyon 116 bini aştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise 217 binin üzerine çıktı.

Salgının merkezi hâline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti. ABD'de en az 58 bin insanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçen haftalarda Koronavirüs'ün bulaşma hızında yavaşlama görülen Almanya'da Covid-19 bulaşma kat sayısı 0.9 seviyesinden yeniden 1 seviyesine çıktı. Bu katsayı bir kişinin bir kişiye Koronavirüs bulaştırdığını gösteriyor. Almanya'da dün açıklanan verilere göre vaka sayısı 159 bin 912 olarak kaydedildi.

Rusya’da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı. Günlük vaka sayısı 24 Nisan’da 5 bin 849, 25 Nisan’da 5 bin 966, 26 Nisan’da 6 bin 361 ve dün 6 bin 198 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilerde son 24 saatteki yeni vaka sayısı 6 bin 411 olarak duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan "ücretli izin" kararının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletileceği 11 Mayıs sonrası ülkede uygulanacak önlemleri ve planları duyurdu. Fransa'da anaokulu ve ilkokullar 11 Mayıs'tan sonra açılmaya başlayacak.

Bugün (29 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İngiltere'de ölenlerin sayısı 26 bin 97'ye yükseldi

Dışişleri Bakanı Dominic Raab başkanlığında yapılan günlük Koronavirüs brifinginde, son 24 satte 765 can kaybı yaşandığı belirtildi. İngiltere'de 2 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında ölenlerin toplam sayısı ise 26 bin 97 oldu. Bu rakama ilk kez hastane dışında, bakımevlerinde ölenlerin sayısı da eklendi. Bakımevleri ve huzurevlerinde ölenlerin sayısının 3811 olduğu açıklandı.

İtalya’da bir günde 323 kişi öldü

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 323 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 27.682 oldu.

Can kaybı sayısı düne göre düştü, dün 382 kişi hayatını kaybetmişti.

Son bir haftanın günlük can kaybı ortalaması ise 387’ydi.

Toplam vaka sayısı ise son bir günde 2086 artarak 203.591’e çıktı.

Bu vakalardan 71.252’si iyileşti. Son bir günde iyileşenlerin sayısı 2311 oldu ve yeni vaka sayısını geçti.

İsveç'te vaka sayısı 20 bini aştı

İsveç'te yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 20 bini aştı. İsveç Kamu Sağlığı Birimi, ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 462'ye çıktığını duyurdu.

İspanya'da günlük ölüm sayısında artış

Yeni tip Koronavirüs'ün dünya genelinde en çok ölüme yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı dün yüzde 50 oranında arttı. İspanya'da son birkaç günde, günlük Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 300’ün altına inerek 1 ayın en düşük seviyelerini görürken, bugün yüzde 50 arttı. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre dün 301 olarak açıklanan rakam bugün 453 olarak kayıtlara geçti.

KKTC Başbakanı: Salgın kontrol altına alındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığını söyledi.Başbakan Tatar, "Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" dedi. Öte yandan, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıf yapan Tatar, "Salgının ülkemizde görüldüğü 9 Mart 2020 tarihinden itibaren yapmış oldukları matematik modellemelerle salgını izleyen bilim insanlarımızdan almış olduğum bilgi doğrultusunda dün itibarıyla ülkemizde R0 değerinin birin altına düştüğü ve salgının kontrol altına alındığı yönündedir. Rehavete kapılmadan sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, aynı duyarlılıkla mücadelemize devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de 24 saat içinde 9 yeni vaka kaydedildi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içinde ülkede 9 yeni Koronavirüs vakası kaydedildiğini açıkladı. Günlük can kaybı sayısının ise 2 olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de kaydedilen toplam vaka sayısı 10 bin 762, ölüm sayısı ise 246 olarak belirtildi.

Çin, Mayıs sonunda 3 bin kişilik Kongre toplantısı gerçekleştirecek

Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'de Koronavirüs önlemleri hafiflemeye devam ediyor. Salgın nedeniyle 5 Mart'ta yapılması beklenen büyük yıllık Kongre toplantısının 22 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu.