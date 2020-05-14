Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Covid-19 kaynaklı ölümler 300 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 340 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.
En fazla vaka ve can kaybının yaşandığı ABD'de toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bin 119 oldu.
ABD'den sonra en fazla vakanın kaydedildiği ülke konumuna gelen Rusya'da günlük vaka artışı 10 bin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Rusya'da 242 binden fazla Koronavirüs vakası kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü, dün Koronavirüs pandemisinin yeni merkez üssünün Amerika kıtaları olduğunu açıkladı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Koronavirüs'e yakalanıp iyileşen insanların sayısı 1 milyon 549 bin oldu.
Bugün (14 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
Fransa'da 351 kişi daha öldü
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 artarak 27 bin 425'e yükseldi.
ABD'de 1777 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e ulaştı.
Rusya'da günlük vaka sayısı günler sonra 10 binin altında oldu
Rusya’da bir günde kayıtlara geçen yeni Koronavirüs vakalarının sayısı 2 Mayıs’tan beri ilk defa 10 binin altına düştü. Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 974 yeni vaka görüldü.
Çin'de üç yeni yurt dışı temazsız Koronavirüs vakası
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkenin kuzeydoğusunda 3 yeni Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yurt dışı bağlantısı olmayan vakalar dışında Çin genelinde günlük vaka artışı 12 oldu. Çin'de 101 aktif vaka olduğu biliniyor.