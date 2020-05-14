T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Covid-19 kaynaklı ölümler 300 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Koronavirüs'e yakalanıp iyileşen insanların sayısı 1 milyon 549 bin oldu

14 Mayıs 2020 08:48

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 340 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. 

En fazla vaka ve can kaybının yaşandığı ABD'de toplam vaka sayısı 1 milyon 390 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bin 119 oldu. 

ABD'den sonra en fazla vakanın kaydedildiği ülke konumuna gelen Rusya'da günlük vaka artışı 10 bin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Rusya'da 242 binden fazla Koronavirüs vakası kaydedildi. 

Dünya Sağlık Örgütü, dün Koronavirüs pandemisinin yeni merkez üssünün Amerika kıtaları olduğunu açıkladı. 

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Koronavirüs'e yakalanıp iyileşen insanların sayısı 1 milyon 549 bin oldu. 

Bugün (14 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İtalya’da son bir haftanın en yüksek can kaybı

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 262 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 31 bin 368’e çıktı. Bugünkü can kaybı sayısı son bir haftanın en yükseği oldu.

Bir günde kaydedilen ölüm sayısı dün 195, önceki gün 172’ydi. Toplam vaka sayısı da son bir günde 992 artışla 223 bin 96’ya yükseldi.

İyileşen Covid-19 hastası sayısı ise son 24 saatte 2747 arttı ve 115 bin 288 oldu.Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 855’e düştü.

Son bir günde 71 bin 876 test yapılmasıyla salgın başından bu yana yapılan test sayısı 2,8 milyonu geçti.

Fransa'da 351 kişi daha öldü

 
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 351 artarak 27 bin 425'e yükseldi.

ABD'de 1777 kişi daha hayatını kaybetti 

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1777 artarak 85 bin 268'e ulaştı.

Rusya'da günlük vaka sayısı günler sonra 10 binin altında oldu

Rusya’da bir günde kayıtlara geçen yeni Koronavirüs vakalarının sayısı 2 Mayıs’tan beri ilk defa 10 binin altına düştü. Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 974 yeni vaka görüldü.

Çin'de üç yeni yurt dışı temazsız Koronavirüs vakası 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkenin kuzeydoğusunda 3 yeni Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yurt dışı bağlantısı olmayan vakalar dışında Çin genelinde günlük vaka artışı 12 oldu. Çin'de 101 aktif vaka olduğu biliniyor. 

 

ETİKETLER

Koronavirüscovid-19salgınpandemivakabugün ne oldudünyaabdavruparusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24