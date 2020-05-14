Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Covid-19 kaynaklı ölümler 300 bini geçti

İtalya’da son bir haftanın en yüksek can kaybı

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle 262 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 31 bin 368’e çıktı. Bugünkü can kaybı sayısı son bir haftanın en yükseği oldu.

Bir günde kaydedilen ölüm sayısı dün 195, önceki gün 172’ydi. Toplam vaka sayısı da son bir günde 992 artışla 223 bin 96’ya yükseldi.

İyileşen Covid-19 hastası sayısı ise son 24 saatte 2747 arttı ve 115 bin 288 oldu.Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 855’e düştü.

Son bir günde 71 bin 876 test yapılmasıyla salgın başından bu yana yapılan test sayısı 2,8 milyonu geçti.