Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD ve Brezilya'da toplam 2 milyondan fazla vaka

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyon 400 bini geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini geçti.

En fazla vakanın kaydedildiği ABD'de 1 milyar 640 binden fazla insan enfekte olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 97 bini geçti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandeminin yeni merkezüssü ilan ettiği Latin Amerika'da en fazla vakanın kaydedildiği Brezilya, dün artan vakalarla Rusya'yı geçerek en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu. Brezilya'da 24 saat içinde 15 bin vaka kaydedildi. Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini geçti.

Bugün (25 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İspanya'da bir kişi öldü

İspanya'daki Koronavirüs salgınında son 24 saatte bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 27 bin 118 oldu. Hükümet yetkilileri, vakalar ve ölümlerin kaydedilişi hakkında uygulanan yeni bir metodun, açıklanan ölüm ve vaka sayılarında değişikliğe neden olabileceği uyarısında da bulundu.

Rusya'da vaka sayısı 350 bini geçti

Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 350 bini geçti. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saatte 8946 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 353 bin 427’ye çıktığını açıkladı. Ölü sayısının da 92 artarak 3633’e ulaştığı aktarıldı.

Hindistan'da iç hat uçuşlar 2 ay sonra başlıyor

Hindistan'da Koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay önce durdurulan iç hat uçuşlar bugün yeniden başlıyor. Yolcular uçağa binebilmek için hükümetin kurduğu takip uygulamasını telefonlarına indirmek zorunda. ayrca uçuşlarda yolcuların ateş ölçümü de yapılacak.

Assam ve Uttar Pradesh gibi bazı eyaletlerde ise yolcular seyahat sonrası karantinaya alınacak. Delhi ise semptom göstermeyen yolcuların karantinaya alınmayacğaını açıkladı.

Brezilya'da Covid-19 ölümleri 23 bini geçti

Latin Amerika'da Koronavirüs vakalarının merkezi hâline gelen Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi.

Fransa'da kısıtlamaların beri en düşük vaka ve ölüm

Fransa'da yetkililer yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının başladığı 17 Mart tarihinden bu yana en düşük günlük vaka ve günlük ölüm sayısının kaydedildiğini açıkladı.

Japonya'da OHAL sona erecek

Toplamda 16 bin 550 yeni tip Koronavirüs vakasının kaydedildiği Japonya'da hükûmet son olarak 5 eyalette süren OHAL uygulamasını ülke genelinde sonlandırma kararı aldı. Bugün, uzman kurulunun görüşlerine başvurulmasıyla kararın resmiyet kazanması bekleniyor.

İspanya'da diğer kentlerin ardından Madrid ve Barcelona'da da kısıtlamalar hafifliyor

İspanya'da diğer kentlerin ardından Madrid ve Barcelona'da da Koronavirüs kısıtlamaları hafifliyor. İki kentte 10 kişiye kadar evlerde, teraslarda ya da restoranlarda bir araya gelinebilecek. Büyük müzeler limitli sayıda ziyaretçi ağırlayabilecek. İspanya genelinde ise tüm plajlar açılacak.