Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Çekya'da ilk vakalar görüldü

Çin’de ortaya çıkarak dünyada 45’ten fazla ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son durumda 2 bin 978 olarak kaydedildi. Dünya çapında 86 bin 983 kişinin virüsten etkilendiği biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü dün Koronavirüs’le ilgili olarak risk seviyesini ‘yüksek’ten ‘çok yüksek’ seviyesine yükseltti. DSÖ, ülkeleri ilk vakalar görüldüğü zamana hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.

Salgının ortalığa çıktığı Çin’de Kovid-19’dan etkilenenlerin sayısı 79 bin 824’e yükseldi. Çin’de bir günde 35 kişi daha hayatını kaybederken 573 yeni vaka kaydedildi.

Virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke olan Güney Kore’de 3 bin 526 kişide virüs görülürken Çin’den sonra en çok ölümün görüldüğü ülke olan İran’da ölü sayısı 54’e yükseldi.

Avrupa’da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya’da 29 kişi hayatını kaybetti. Fransa’da virüs görülen kişi sayısı 24 saat içinde 100’e yükseldi.

Bugün (1 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle...

Çekya'da ilk vakalar görüldü

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ülkede ilk kez 3 Koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti.

Çekya Sağlık Bakanı Vojtech, özel basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hastalardan biri, İtalya’daki üniversitelerden birindeki stajdan sonra Prag’a döndü. Prag hastanesinin ikinci hastası, Milan’da eğitim gören bir Amerikalı. Usti nad Labem şehrinin hastanesinde bulunan üçüncü hasta, bir kayak merkezinde tatil yaptığı İtalya’dan döndü" ifadelerini kullandı.

İran'da 11 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da 11 kişi daha yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 54'e çıkarken salgına yakalananların sayısı da 978'e yükseldi.

Öte yandan BBC, İran'da hükûmetin gerçek verileri gizlediğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 210 olduğunu öne sürmüştü.

Ekvador'da ilk vaka

Latin Amerika'da Brezilya ve Meksika'nın ardından Ekvador'da da Kovid-19 tespit edildi. 4 Şubat'ta Madrid'den aktarmasız uçuşla Ekvador'a dönen 70 yaşındaki ismi paylaşılmayan kadında Kovid-19 virüsüne rastlandığını doğrulandı. Hastanın temasa geçtiği 80 kişi gözlem altına alındı.

Ermenistan'da ilk vaka görüldü

Ermenistan'da ilk Koronavirüs vakası görüldü. Virüsün tespit edildiği kişinin İran'dan geldiği tespit edildi.

Tayland'da ilk ölüm

Koronavirüs görülen kişi sayısının 42'ye çıktığı Tayland'da ilk ölüm yaşandı. Reuters, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu.

Tayland’da 42’inci Koronavirüs vakası: Turizm sektörünü etkiledi

Tayland’da Koronavirüs salgınına yakalananların sayısı 42’ye çıktı. Kovid-19 nedeniyle ölümün yaşanmadığı ülkede turizmin kötü etkilendiği, pek çok turistin seyahatini iptal ettiği ya da erken döndüğü belirtildi.

American Airlines, İtalya’ya bazı uçuşlarını iptal etti

American Airlines hava yolu şirketi ABD’den Milano’ya gidecek bazı uçuşlarını iptal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya’da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin artması üzerine seyahat kısıtlamalarının arttırılacağını açıkladı. Koronavirüsle mücadelede sorumlu olarak belirlenen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İtalya ile çalışılarak ABD’ye gelen her kişinin detaylı taramadan geçeceğini söyledi.

Çin’de 2 doktor daha öldü

Koronavirüs’ün ortaya çıktığı Çin’de iki doktor daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Doktorlardan biri Vuhan’da Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken diğer doktorun virüsle mücadele için 33 gündür aralıksız çalışırken fazla çalışmaktan hayatını kaybettiği duyuruldu.

Avustralya’da ilk ölüm

Avustralya’da yetkililer ilk Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu. Ölen kişinin Japonya’da binlerce kişinin karantina altında tutulduğu Diamond Princess adlı cruise gemisinden geldiği ortaya çıktı. 70 yaşının üstünde olan adamın eşinde de Koronavirüs olduğu belirtildi.

ABD’de ilk ölüm

ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası görüldü. Yetkililer ölen kişinin 50 yaşının üzerinde ve altta yatan başka sağlık sorunları da olduğunu söyledi.