Koronavirüs'te bugün ne oldu? | ABD'de Covid-19 ölümleri 100 bine yaklaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 milyon 313 bini aştı. Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 342 bini aştı.

En fazla vakanın kaydedildiği ABD'de son verilere göre 1 milyon 622 binden fazla insan enfekte oldu. ABD'de Covid-19 ölümlerinin sayısı 100 bine yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada salgının merkezinin artık ABD değil, Güney Amerika olduğunu duyurdu. Son günlerde hastalığın hızla yayıldığı Brezilya'da vaka sayısı 347 bini aştı.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de hiç vaka görülmeyen bir günün ardından dün 3 yeni vaka kaydedildi. Çin'de 24 saat içinde hiç Covid-19 kaynaklı ölüm meydana gelmedi.

Bugün (24 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Japonya'da OHAL tüm ülkede sona eriyor

Japonya’da hükûmet son olarak 5 eyalette süren OHAL uygulamasını ülke genelinde sonlandırma kararı aldı. Yarın, uzman kurulunun görüşlerine başvurulmasıyla kararın resmiyet kazanması bekleniyor.

Daha önce 39 eyaletteki OHAL uygulamasını düşen vaka sayısını gerekçe göstererek sonlandıran Japonya hükümeti, son alınan kararla yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Hokkaido'nun OHAL altında kalacağını açıklamıştı. Bugün alınan ve yarın resmileşmesi beklenen kararla, 31 Mayıs'a dek süreceği öngörülen OHAL uygulaması erken sona ermiş olacak.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 332'ye çıktı. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 240 artışla 219 bin 322'ye ulaştı.

Güney Kore'de 25 yeni vaka

Güney Kore'de dün 25 yeni tip Koronavirüs vakası kaydedildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, vakaların 8'i yurt dışında geldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 11 bin 190 oldu. Yetkililer, 10 bin 213 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Japonya'da 28 yeni vaka kaydedildi

Japonya Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü 28 yeni Koronavirüs vakası kaydediliğini, 12 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkent Tokyo'da OHAL ilan ediliği 7 Nisan'dan bu yana en düşük yeni vaka kaydedildi. Tokyo'da son 24 saatte 2 yeni vaka görüldü.

Japonya'da toplam vaka sayısı 17 bin 263 oldu.