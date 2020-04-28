Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 3 milyondan fazla vaka; üçte biri ABD'de

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 3 milyonu geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210 bini aştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD'de enfekte olan kişi sayısı 1 milyonu geçerken 56 binden fazla can kaybı kaydedildi. Ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vali Andrew Cuomo, kısıtlamaların en erken 15 Mayıs'tan sonra, bazı bölgelerde kalkabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, dün Koronavirüs'ün dünyadaki durumuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak" dedi.