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Koronavirüs

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 3 milyondan fazla vaka; üçte biri ABD'de

Dünya Sağlık Örgütü, salgının bitme noktasından uzak olduğunu söyledi

28 Nisan 2020 08:12

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 3 milyonu geçti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210 bini aştı. 

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD'de enfekte olan kişi sayısı 1 milyonu geçerken 56 binden fazla can kaybı kaydedildi. Ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta vali Andrew Cuomo, kısıtlamaların en erken 15 Mayıs'tan sonra, bazı bölgelerde kalkabileceğini söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü, dün Koronavirüs'ün dünyadaki durumuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak" dedi.

Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'de dün 6 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede bir kez daha Koronavirüs kaynaklı ölüm hiç yaşanmadı. 
 
Bugün (28 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
 

ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti

Koronavirüs salgınının merkezi konumundaki ABD'de vaka sayısı 1 milyon sınırını aştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 3 bin 328 olurken, can kaybı 57 bin 533'e ulaştı.

Britanya'da 586 kişi daha hayatını kaybetti

Britanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

İtalya'da 382 ölüm

İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359'a yükseldi.

İspanya'da 24 saatte 301 yeni ölüm

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.

Rusya'da 6 bin 411 yeni Koronavirüs vakası 

Rusya'da günlük Koronavirüs vakalarındaki artış 6 bin 411 ile yine rekor derecede arttı. Ülkedeki Koronavirüs vaka sayısı 93 bin 558 oldu.
 
Rusya'da 24 saat içinde Koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 72 olarak kaydedilerek 867'ye çıktı. 

Yeni Zelandalılar işe dönüyor 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in, ülkesinin "Koronavirüs'le savaşı kazandığını" ifade etmesinin ardından bugün kısıtlamalarda hafiflemeler gerçekleşiyor. Ülke ekonomisinin yüzde 75'i işine dönecek. 

Ardern, 400 bin Yeni Zelandalının işe döneceğini açıkladı. 

Hong Kong'de kamu görevlileri işe dönüyor

Hong Kong'da da Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması için adımlar atılıyor. Hong Kong'de kamu görevlileri pazartesi günü işe dönecek, kamu hizmetleri eski saatlerinde işlemeye başlayacak. 

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