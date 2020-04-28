Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 3 milyondan fazla vaka; üçte biri ABD'de

Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'de dün 6 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede bir kez daha Koronavirüs kaynaklı ölüm hiç yaşanmadı.
Bugün (28 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti
Koronavirüs salgınının merkezi konumundaki ABD'de vaka sayısı 1 milyon sınırını aştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 3 bin 328 olurken, can kaybı 57 bin 533'e ulaştı.
Britanya'da 586 kişi daha hayatını kaybetti
Britanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.
İtalya'da 382 ölüm
İtalya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359'a yükseldi.
İspanya'da 24 saatte 301 yeni ölüm
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.
Rusya'da 6 bin 411 yeni Koronavirüs vakası
Rusya'da günlük Koronavirüs vakalarındaki artış 6 bin 411 ile yine rekor derecede arttı. Ülkedeki Koronavirüs vaka sayısı 93 bin 558 oldu.
Rusya'da 24 saat içinde Koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 72 olarak kaydedilerek 867'ye çıktı.
Yeni Zelandalılar işe dönüyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in, ülkesinin "Koronavirüs'le savaşı kazandığını" ifade etmesinin ardından bugün kısıtlamalarda hafiflemeler gerçekleşiyor. Ülke ekonomisinin yüzde 75'i işine dönecek.
Ardern, 400 bin Yeni Zelandalının işe döneceğini açıkladı.
Hong Kong'de kamu görevlileri işe dönüyor
Hong Kong'da da Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması için adımlar atılıyor. Hong Kong'de kamu görevlileri pazartesi günü işe dönecek, kamu hizmetleri eski saatlerinde işlemeye başlayacak.