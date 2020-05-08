Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyonu aştı

Bugün (8 Mayıs 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:
İsveç can kaybı 3 bin 175’e yükseldi
İsveç’te son 24 saatte Koronavirüs nedeni ile 135 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 3 bin 175’e yükseldi.
Fransa'da 243 kişi daha öldü
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 26 bin 230'a yükseldi.
İtalya'da ölümler 30 bini aştı
İtalya'da son 24 saatte 243 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 30 bin 201'e yükseldi
Britanya'da 626 ölüm
Britanya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 626 artarak 31 bin 241'ye yükseldi.
ABD'de 2 bin 181 ölüm
ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998’e yükseldi.
İspanya'da 24 saat içinde 229 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da 24 saat içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 229 kişi arttı. Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 299'a çıktı.
Japonya'da günlük Koronavirüs vakası 100'ün altında kaldı
Japonya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 95 yeni Covid-19 vakası kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı Japonya'da son bir aydır ilk kez çift basamaklı bir yeni vaka görüldüğü anlamına geldi.
Japonya'da toplam vaka sayısı 16 bin 259, can kaybı ise 570 oldu.