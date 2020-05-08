Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyonu aştı

T24 Haber Merkezi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde 4 milyondan fazla insan enfekte oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 275 binin üzerine çıktı.

177 bin vakanın kaydedildiği Rusya'da dün günlük vaka artışı salgının başından beri olan en yüksek seviyesine çıktı. Rusya'da yeni tip Koronavirüs vakaları bir günde 11 bin 231 arttı.

Dünya Sağlık Örgütü, dün Afrika kıtası için bir uyarı yayımladı. DSÖ, Afrika'da gerekli yeni tip Koronavirüs önlemleri alınmazsa pandeminin ilk yılında kıtada 190 bin kişinin ölebileceğini söyledi.