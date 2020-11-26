"Çin ve Rusya, Koronavirüs aşılarını ülkelere dağıtıyor; ABD içine kapandı"

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için beklenen aşı haberleri çeşitli ilaç şirketlerinden gelirken, aşı diplomasisi de ülkeler arasında "aşı stoklamak ve paylaşmak" arasında bir yol ayrımına neden oldu. ABD, geliştirilen aşılarla ilgili önceliği kendi içinde dağıtıma verirken Rusya ve Çin'in devlet destekli Koronavirüs aşılarını diplomatik amaçları için de kullandığı belirtildi.

Washington Post gazetesinde yer alan "Çin ve Rusya Koronavirüs aşılarını etkilerini genişletmek için kullanıyor; ABD kenar çizgisinde" başlıklı makale, aşı diplomasisinde son durumu değerlendirdi. Makale, ilk olarak Moderna ve Pfizer şirketlerinin aşı gelişmelerini duyurduğu ABD'yi ele aldı. Donald Trump yönetiminde ABD'nin aşıların özel laboratuvarlardan kendi içinde aşı dağıtımına odaklandığı belirtildi. ABD'nin Trump yönetiminde, Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde aşının ihtiyacı olan ülkelere dağıtımı için başlatılan inisiyatife katılmadığı hatırlatılırken Ocak sonunda Beyaz Saray'da olacak Joe Biden yönetiminin durumu tersine çevirebileceği vurgulandı.

Avrupa Birliği ve pek çok gelişmiş ülkenin şirketlerin ürettiği ilk aşılardan çok sayıda aldığını ancak bunun bir kısmıyla DSÖ liderliğindeki aşı paylaşım inisiyatifine destek olacakları belirtildi.

Çin ve Rusya'nın ise, devlet desteğiyle üretilen Koronavirüs aşılarını, tedarik ihtiyacı olan ülkelere dağıtarak bu süreci siyasi ve ekonomik etkilerini genişletmek için kullanmaya başladığı vurgulandı.