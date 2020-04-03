Koronavirüs | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bazı ürünleri stoklayacağız

"Market yöneticilerini mart ayı başında toplantıya davet ettim. Onlara stoklarını artırıp artırmadıklarını, ne gibi önlemler aldıklarını sorduğumuzda, bazıları ‘hayrola bir şey mi olacak? Niçin böyle bir şeye gerek duydunuz' dediler. Çin deneyimi nedeniyle uluslararası bazı zincirlerin yaklaşan virüs tehlikesine karşı hazırlıklı olduklarını gördük. Hazırlıklı olmaya çağırdık" diyen Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar da kendilerine göre önlemlerini aldılar. Bugün, hiçbir ürünün sıkıntısı çekilmiyor."

Mevsimlik işçiler...

Sokağa çıkmama, il değiştirmeme tedbirleri kapsamında mevsimlik işçilerin yerinden kıpırdamaması yönünde görüşler de olduğunu belirten Bakan Pakdemirli “Tarım işçilerinin 7 Nisan'dan itibaren kontrollü olarak gönderilmeleri ve hijyen seviyesinin de artırılmasını öngördük. Hijyene büyük önem verilmesi için çaba göstereceğiz” dedi.

"Koronavirüs belası da atlatılacaktır"

Bu günlerde sağlık ve gıdanın önemli olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Koronavirüs belası da atlatılacaktır. Bakanlığımızda da sağlıklı ilgili uyarıları dikkate alarak çalışma yürütüyoruz. Tüm tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Kabinede iki tane sunum vardı. Birisi sağlık, diğeri gıda güvenliğiydi” dedi.

"Hazine arazilerini kısa sürede tarıma açacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bakanlıklarla görüşüp hazine arazilerini nasıl kullanacağımız konusunda da çalışmaların sonuna geldik. Yazlık ekimlerin iklim gereği yapılabileceği Erzurum, Kars, Muş, Erzincan, Sivas ve Kayseri'de, hazine arazilerine ekim yaptırmayı da planlıyoruz. Buralara yazlık buğday, arpa ve kuru fasulye ektireceğiz. Bunu yaygınlaştırmayı da planlıyoruz. Bu arada çiftçilerimize dönük tedbirler üzerinde de çalışıyoruz. Son şeklini verdikten sonra bunları da açıklayacağız” dedi