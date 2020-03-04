Koronavirüs Tahtakale esnafını da vurdu

Koronavirüs salgını Tahtakale esnafını da etkiledi. Tahtakale’de bulunan Çin mallarının satıldığı dükkanların esnafı Koronavirüs nedeniyle vatandaşların Çin mallarını almadıklarını dile getiriyor.

İHA'dan Enes Bektaş ve Selçuk Akyol'un haberine göre, ürünlerin çok büyük bir kısmını Çin’den ithal ettiklerini belirten Tahtakale esnafı, vatandaşların Çin’den gelen ürünleri talep etmediklerini ve yerli ürün aradıklarını vurguladı. İşlerin zaten durgun olduğunu dile getiren Tahtakale esnafı Fehmi Durdu, insanların ürünü almadan önce ürünün hangi menşeli olduğunu sorduklarını, Çin olduğunu söyleyince ürünü almadıklarını dile getirdi. Durdu şöyle devam etti: "Koronavirüs'ü etkilemez mi? Şimdi yerli üretime kayma var. Bu böyle virüslerde zaten zaman zaman bizim Türkiye’de bir çok kereler oluyor. Mesela kuş gribi, deli dana gribi, Koronavirüs'ü bunun önlemi alınacak gibi de değil yani.

“Fırsatçılar maskenin kutusunu 50 liraya çıkarttı”

Daha önce Çin’den ithal edilen ve raflarında maskelere de yer verdiklerini dile getiren Tahtakale esnafı Durdu, maskelerin fırsatçıların eline düştüğünü her gün maske fiyatlarının arttığını dile getirdi. Durdu sözlerini şöyle sürdürdü: "Maske yok. Kutusu 10 lira olan maske 50 liraya çıktı. Oda yok. Gene yok. Yurt dışına gidiyor. Her gün fiyat artışı yapıyorlar. Fırsatçılık olarak yapıyorlar. Ticaret yapanlar fırsat bu fırsat diyor. Örnek veriyorum kutusu 10 liralık olan maske şu anda en son sorduğumda 42 lira idi alışı. Satışı ayrı. En kötü ihtimalle maskenin kutusu 50 liraya satılır. Ama oda yok. Gene yok"

Çin malı diye Flash belleği almadı

Dükkana gelen bir müşteri, Tahtakale esnafından flash bellek almak istediğini söyleyip tezgaha geçti. Ama tezgahta baktığı ürünlerin Çin malı olduğunu görünce ürünü geri bırakarak esnafa Çin ürünlerini almadığını söyleyerek teşekkür etti ve dükkandan ayrıldı.

Çin ürünlerini tercih etmediğini yerli ürünleri almaya özen gösterdiğini belirten vatandaş Ferhat Güller, “Flash bellek alacaktım. Flash bellekler Çin malı olduğu için almadım. Koronavirüs var. Bu mallar hastalık taşıyor olabilir" dedi.