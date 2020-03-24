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Koronavirüs

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmak isteyen bir kişi hastaneden kaçtı

Nadia B. çok uzaklaşamadan yakalandı

24 Mart 2020 14:56

Denizli’de Nadia B. isimli bir kişi muayene olmak için gittiği hastanede yeni tip Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı. Nadia B., hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için giden Nadia B. sabah saatlerinde yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetiyle başvuruda bulundu. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen Nadia B., bunun üzerine hastaneden kaçtı.

Nadia B.'yi arama çalışmaları başlatan polis ekipleri kadını çok uzaklaşmadan hastane yakınında bir sokakta yakaladı.

Koronavirüs'e karşı özel tertibatlı ambulans ve sağlık ekipleri, kadının bulunduğu alana gelerek kadını tekrar karantina altına almak için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. (İHA)

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