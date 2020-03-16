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Koronavirüs

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındıkları hastaneden kaçan 3 kişi polis tarafından geri getirildi

16 Mart 2020 10:03

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak 100'ü aşkın ülkede toplam binlerce kişinin canına mal olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de görüldü. Bakanlıklar tarafından geniş çağlı önlemler alınmaya başlandı. Eğlence mekânları kapatıldı, yurt dışı uçuşları iptal edildi.  Yurt dışından gelen vatandaşlar 14 gün evde kalmaları konusunda uyarılırken, şüphe görülenler ise hastanede gözlem altında tutulmaya başlandı. Konya’nın Seydişehir ilçesinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak hastaneye getirildi.

Konya Seydişehir’de Irak'tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün hastaneye başvurdu. Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yapılan muayenenin ardından üç kişi, corona virüsü şüphesi ile izolasyon odasına alındı.

Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle karantina odasından çıkarak hastaneyi terk etti.

Üç kişinin odada olmadığını fark edilmesi üzerine haber verilen ekipler, yaklaşık yarım saat sonra 3 kişiyi yakalayıp ambulans ile hastaneye getirdi. (İHA)

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