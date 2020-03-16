Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındıkları hastaneden kaçan 3 kişi polis tarafından geri getirildi

Konya Seydişehir’de Irak'tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün hastaneye başvurdu. Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yapılan muayenenin ardından üç kişi, corona virüsü şüphesi ile izolasyon odasına alındı.

Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle karantina odasından çıkarak hastaneyi terk etti.

Üç kişinin odada olmadığını fark edilmesi üzerine haber verilen ekipler, yaklaşık yarım saat sonra 3 kişiyi yakalayıp ambulans ile hastaneye getirdi. (İHA)