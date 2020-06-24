Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Aras'ın lösemi olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Aras Sarıçayır'ın (9) lösemi olduğu belirlendi. Aras’ın yaşama tutunması için 'savunma sisteminin savaşçı hücreleri' olarak bilinen beyaz kana ihtiyaç olduğunu söyleyen ailesi, bağışçılardan yardım bekliyor.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Aras Sarıçayır, yaklaşık 3 ay önce yüksek ateş nedeniyle Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi koyulan Aras'ın hastaneye yatırılmasının ardından hayata tutunabilmesi için devamlı beyaz kan nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Anne Dilek Beyazgül ile baba Cumhur Sarıçayır’ın ayrılmasının ardından yaklaşık 8 yıldır anneanne ve dedesi ile yaşayan Aras’ın lösemi olması sonrası tüm aile seferber oldu. Kendi çevreleri ve yakınlarından kan bağışı toplayan aile, bir süre sonra kan bulamaz hale geldi. Lösemi hastası Aras'ın anneannesi Halide Beyazgül ile dedesi Şerafettin Beyazgül, torunlarının yaşaması için duyarlı kişilerden kan bağışı beklediklerini söyledi.

"Bize destek verirlerse bir canı kurtarırız"

Kan bağışçılarından yardım istediklerini söyleyen Halide Beyazgül, "Bir akşam aniden ateşi çıkınca biz hastaneye götürdük. Bir hafta koronavirüs dediler ama koronavirüs çıkmadı. Doktor sonra bize kan kanseri dedi. Beyaz kan bulunması gerektiğini söylediler. Ben tüm vatandaşlarımızdan, herkesten rica ediyorum. Şu anda torunum kan kanseri, lösemi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatıyor. Ne olur bize yardım edin. Torunum daha 9 yaşında. Bütün vatandaşlardan rica ediyorum. Bizim Türk insanımız bu konuda duyarlıdır. Bize kan lazım, özellikle beyaz kan gerekiyor. Bize bu desteği verirlerse bir canı kurtarırız. 9 yaşında bir çocuğu kurtarırız. Biz onu istiyoruz. Şu anda hastanede yatıyor. İlik nakli olacak. Bana, ‘Anneanne iyiyim’ diyerek fotoğraf attı. Biz ona dua ediyoruz, lütfen sizler de edin” dedi.