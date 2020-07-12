Koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan 5 yaşındaki oğlunu boğduğunu itiraf eden eski Süper Lig futbolcusu ifadesini değiştirdi, tahliyesini istedi

Koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan 5 yaşındaki oğlunu boğduğunu itiraf eden eski Süper Lig futbolcusu Cevher Toktaş ifadesini değiştirdi.

Toktaş (33), hakkında soruşturma yürüten cumhuriyet savcısına avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Toktaş, dilekçede "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor henüz belirlenemediği için reddedildi.

Ne olmuştu?

Süper Lig'de bir dönem oynayan 33 yaşındaki Cevher Toktaş, yeni tip Koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" demişti.