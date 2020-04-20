Koronavirüs şüphelisi hasta "Sağlıklı" denerek bırakıldı; saatler sonra sokakta ölü bulundu

Rusya'nın başkenti Moskova’nın Marfino semtinde dikkatleri çeken bir olay yaşandı. Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 17 Nisan tarihinde ambulansla hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Elena Çuklova, iki gün sonra nakil aracıyla evine geri getirildi. Mobese kamera çekiminde evde kimse bulunmadığı için sokaktaki banka yattığı ortaya çıkan Çuklova, yaşamını yitirdi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu imzalı habere göre, hastanın sokağa terk edilişi görüntüleri kısa sürede tüm ülkeyi dolaşması üzerine Moskova şehir yönetimi konuyla ilgili açıklama yaptı. Moskova Sağlık Departmanı, resmi RİA haber ajansı vasıtasıyla açıklama yayınladı.

Hastanın 17 Nisan tarihinde Koronavirüs semptomlarıyla başkentteki 52 nolu hastaneye kaldırıldığı kabul edildi. Ancak burada yapılan testlerin pozitif çıkmaması üzerine hastanın ertesi gün taburcu edilerek 18 Nisan akşamı nakil aracıyla ikamet adresine geri götürüldüğü kaydedildi. Sağlık problemi olmadığı iddia edilen kadının adresinde kapıyı kimse açmadığı için binanın önündeki banka bırakılmasından kısa süre sora fenalaştığı ve çağrılan ikinci bir ambulansın 11 dakika sonra olay yerine gelmesine rağmen hastanın ölümünü tespit ettiği söylendi.