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Spor

Koronavirüs sporu da vurdu; Çin'de yapılacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

30 Ocak 2020 09:08

World Athletics, 13-15 Mart tarihleri arasında Nanjing'de düzenlenecek olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiğini duyurdu.

Dünya Atletizm Federasyonları Birliği, yeni adıyla World Athletics, 13-15 Mart tarihleri arasında Çin’in Nanjing kentinde düzenlenecek olan ve merakla beklenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nı Koronavirüs endişesi nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. World Athletics’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mart 2021’e ertelendiğini duyurdu. Atletizm takviminde salon müsabakalarının sıkışık bir ajandada gerçekleştirildiğini ve bu nedenle organizasyonun bir sene ileriye ertelendiğini açıklayan World Athletics, Dünya Sağlık Örgütü’nden de konuya dair tavsiye alındığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nden de gelen tavsiyeye göre erteleme kararı alan World Athletics, organizasyonu aynı tarihte başka bir şehre almanın da riskli olabileceğini belirtti ve yayılma tehlikesi barındıran böylesi bir salgın esnasında çok sayıda sporcu, antrenör ve pek çok ülkeden federasyon yetkilisinin bir araya gelecek olmasının da riskli taşıdığının altını çizdi.

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