Koronavirüs sonrasında kredi kartı harcamaları en çok hangi şehirlerde düştü?

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi sonrasında kredi kartı harcamalarında yaşanan düşüşü inceleyen iktisatçılar Chicago Üniversitesi’nden Ufuk Akçiğit ve Sabancı Üniversitesi'nden Yusuf Emre Akgündüz, en olumsuz etkinin İstanbul, Ankara, İzmir ve Marmara Bölgesi'nde görüldüğünü belirttiler. "Türkiye'de Covid-19 Odaklı Talep Şoklarının Coğrafi Yayılımı" adlı bir makale kaleme alan Akçiğit ve Akgündüz, kredi kartı harcamalarındaki azalmanın Nisan'ın ikinci haftasında yüzde 33'e ulaştığını belirterek, "Kredi kartı harcamasındaki azalmaya şehir düzeyinde bakıldığında büyük farklılıklar gözükmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Marmara Denizi civarındaki ekonomik olarak gelişmiş illerde, kredi kartı harcamalarındaki düşüş yüzde 30’un üzerinde" dediler.

Akçiğit ve Akgündüz, Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerinden yola çıkarak kredi kartı harcamalarındaki azalışı Türkiye haritası üzerinde de gösterdiler.

Akçiğit ve Akgündüz, özellikle İstanbul'da yaşanan talep azalmasının bu kente girdi sağlayan tüm şehirleri olumsuz etkileyeceğinin altını çizdiler. Buna göre Bursa gibi endüstriyel şehirler, İstanbul’a daha yoğun girdi sağladıkları için en olumsuz etkilenen kentler olacak.