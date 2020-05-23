Koronavirüs seyahat sektörünü yıkıp geçiyor: Araba kiralama devi Hertz konkordato ilan etti

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100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ABD merkezli araba kiralama şirketi Hertz, yeni tip Koronavirüs'ün seyahat sektörüne vurduğu darbe ve kiralık arabalara talebin azalmasının ardından cuma geç saatlerde konkordato ilan etti.

Hertz'in çiçeği burnunda CEO'su Paul Stone konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19'un işlerimize ne kadar sert bir darbe vurduğunu göz önünde bulundurunca ve ekonomi ile seyahatin ne zaman normale döneceğini bilmediğimizi düşününce uzun bir iyileşme sürecini önlemek için bazı adımlar atmamız gerekiyor" dedi. Stone, iflas anlaşmasından 4 gün önce CEO ilan edilmişti.

11. madde kapsamında iflas başvurusunda bulunan Hertz, borçlarını yeniden yapılandırdığı süreç içinde faaliyetlerine devam edebilecek. İşlemlere Hertz'ün Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonları dahil edilmedi.

Reuters'ın aktardığına göre Hertz'ün gelirinin büyük bir bölümünü havalimanlarındaki şubelerinden kiralanan arabalar oluşturuyor. Koronavirüs kapsamında hava seyahatinin durma noktasına gelmesi şirketi zor duruma soktu.

Havacılık sektöründen de birçok şirket işten çıkarmalar yapmak durumunda kaldı.

1918 yılında kurulan ve dünyanın en büyük araba kiralama şirketlerinden biri olan Hertz 145 ülkede faaliyet gösteriyor.