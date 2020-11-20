Koronavirüs semptomları gösteren ve kanaması olan hamile kadını hastaneler kabul etmedi; Lösev hastanesinin aciline gönderildi

Koronavirüs semptomları gösteren ve kanaması olan hamile kadını Ankara'da hiçbir hastane kabul etmeyince, . Ankara Şehir Hastanesi hastayı lösemi hastalarının tedavi edildiği Lösev/Lösante hastanesinin aciline yönlendirdi.

LÖSEV'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, yaşananlara tepki göstererek, "Ya, lösemili bir yavruma bir şey olursa” diye sordu.

Ezer'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek yaptığı paylaşım şöyle:

"Lösev- Lösante Hastanemiz hani şu halen TAM RUHSAT VERİLMEYEN Hastanemiz . 40 haftalık hamile ve kanayan hastayı hiç bir devlet- özel hastane almamış. Peki biz LÖSEMİLİ YAVRULARIMIZIN hayatlarını RİSK ederek SEZERYANA alalım ama Peki neden halen TAM RUHSAT VERMİYORSUNUZ"

"Yüksek Covid şüpheli hamile anneyi, hiç bir hastane almadığı için Lösev/Lösante hastanemizin aciline yollamışlar. Ank.Şehir hastanesi sorumluluk ve de hastayı almıyor. Bebeğe bir şey olursa mesuliyet kabul etmezlermiş. Sn. Fahrettin Koca Lösemili bir yavruma bir şey olursa ?"