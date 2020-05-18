Koronavirüs: Şehirler arası seyahat izni nasıl alınır, şartları neler?

Seyahat kısıtlamasının sürdüğü 15 şehre giriş/çıkış yapabilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayarak, kaymakamlıklardaki başvuru inceleme kurulları onayıyla "seyahat izin belgesi" almak gerekiyor.

Seyahat izin belgesi alabilmek için tedavi gereği doktor kararıyla sevk edilmek, birinci derece yakını vefat etmiş olmak, askeri hizmetini tamamladığı şehirden ayrılmak veya son on beş gün içerisinde geldiği şehirde kalacak yeri bulunmamak gibi şartlar aranıyor.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı, 12 Mayıs itibarıyla Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde sona erdi.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak için ise hala seyahat yasağı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu illerde uygulanan seyahat yasağı uygulamasının 19 Mayıs Salı gününe dek uzatıldığını açıkladı.

19 Mayıs ile birlikte son verilerin değerlendirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, yasağın uzatılabileceğini söyledi.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Seyahat kısıtlaması olan şehirlerde yaşayan vatandaşların seyahat izni alabilmesi için e-devlet üzerinden ya da Alo 199 üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin, sisteme giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e-başvuru" kısmındaki "seyahat izin işlemleri" seçeneğinden form doldurması gerekiyor.

Kaymakamlıklardaki "Seyahat İzin Kurulu'na" iletilen başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor ve değerlendirme sonucu kişiye SMS ile bildiriliyor.

Vatandaşların bulunduğu ilçe kaymakamlıklarındaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvurma seçeneği de mevcut.

Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş ya da gidiş/geliş şeklinde düzenleniyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

Ayrıca kişisel aracıyla seyahat edenlerin de yol üzerindeki denetimler için seyahat izin belgelerini seyahat boyunca yanlarında bulundurması gerekiyor.

Kimler seyahat izni alabiliyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen valiliklere gönderilen ek genelgede, seyahat yasağına ilişkin istisnalar belirtildi ve Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar

Ölüm nedeni COVID-19 olanlar hariç dört kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar

Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise geçen ay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özel araçlar için alınan izin belgesinin sadece yolcu sayısı ile sınırlı olduğunu duyurmuştu.

Yasağa uymayanlar ne ceza alıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre seyahat kısıtlamalarıyla ilgili kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği 250 TL'den 1000 TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

Genelde ayrıca, seyahat kısıtlamasını ihlal edenler için Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.