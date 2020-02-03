Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e çıktı; Çin dışında ilk ölüm yaşandı

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e ulaşırken, virüs sebebiyle ilk defa Çin dışında bir ülkede ölüm yaşandı.

Çin dışında ölümlü bir Koronavirüs vakasının görüldüğü ilk ülke Filipinler oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün ülkede virüse bağlı olarak 57 ölümün yaşandığını duyurdu. Ölümlerden bir tanesi hariç tümü salgının başladığı Vuhan kentini içinde barındıran Hubei bölgesinde meydana geldi. Pekin, Hubei'yi ülkenin geriye kalanından mühürlemek için birçok önlem almıştı.

Çin'de Koronavirüs taşıdığı tespit edilen insan sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Ülkede 2 bin 829 yeni vaka teşhis edildi.

Birçok ülke vatandaşlarını Vuhan ve Hubei'den çıkarırken, bazı hükûmetler Çin'e alışılmışın dışında seyahat yasakları uyguladı.

Vuhan'dan çıkarılan birçok vatandaş ülkelerine döndüklerinde virüsün kuluçka süresi olduğu düşünülen 14 gün boyunca karantinaya alındı.

New York Times'ın Çin muhabirinin aktardığına göre Vuhan'da hastanelerin test kitleri bitiyor ve ateşi olan insanlar eve gönderiliyor. Uzun test sıraları sebebiyle hastalığın resmi açıklanan sayılardan daha yaygın olduğu düşünülüyor.