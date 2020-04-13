Koronavirüs salgınıyla Ekvador'un sağlık sistemi çökme noktasına geldi: Evlerden yüzlerce ölü toplandı, sokaklarda terk edilmiş cesetler var

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Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da polis, geçen haftalarda evlerden yaklaşık 700'den ceset çıkardıklarını duyurdu.
AFP'nin aktardığına göre mezarlık çalışanları yoğunlukla baş edemediği için sokaklarda terk edilmiş cesetler görüntülenmeye başlandı.
Koronavirüs kriziyle mücadele için ordu ve polis gücü mensuplarından oluşturulan ekibin başındaki Jorge Wated, "Görev gücümüzün evleriden topladığı ceset sayısı 700'ü aştı" dedi.
Görev gücü kısa süre sonra evlerden toplam 771, morgları dolu hastanelerden de 631 ceset teslim aldığını açıkladı. Toplanan cesetlerin ölüm gerekçeleri açıklanmadı.
Wated, toplanan cesetlerden 600'ünün gömüldüğünü bildirdi.
Ekvador'da görev gücü, morgların dolmasıyla birlikte 3 haftadır evlerden ceset topluyor.
Hükûmet, ekonomik durumları uygun olmayan vatandaşları gömmeyi kabul etmişti.
Ekvador'da resmi açıklamalara 7 bin 466 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 333 kişi hayatını kaybetti.