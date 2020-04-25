Koronavirüs salgınının köleleri kargo işçileri; çalışma süreleri arttı, fazla mesai isteyene kapı gösteriliyor!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağına karşın kargo çalışanlarının iş yükü arttı, çalışma süreleri uzadı ancak fazla mesai ücreti alamıyorlar. TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, "Örgütsüz olan yerlerde itiraz edenlere kapıyı gösteriyorlar" dedi.

Salgın ve sokağa çıkma yasağına karşın kargo işçileri gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Ancak uzun ve yoğun çalışma saatlerine karşın fazla mesai ücreti alamıyor. Sektörün yüzde 60’ı örgütsüz. Ücretler asgari ücret düzeyinde.

Günde 13 saate kadar çalıştırılıyorlar. Birçok yerde maske, eldiven yok. İtiraz eden işçiler ise işten atılmakla tehdit ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; TÜMTİS Genel Başkanı Öztürk, Aras, UPS ve DHL kargoda örgütlü olduklarını, sektörün yüzde 60’ında ise sendika olmadığını söyledi.



Yeterli denetim olmadığına işaret eden Öztürk, "Sendikanın olmadığı kargolarda çalışan işçiler bizi arıyorlar. ‘Maske yok, eldiven yok’ diyorlar. İtiraz eden işçileri hemen işten atmakla tehdit ediyorlar" diye konuştu.

"1 kuruş mesai ücreti bile verilmiyor"

Öztürk, çalışanların psikolojilerinin bozulduğunu, bir yandan “evde kal, evde hayat var” denildiğini ancak bu işçilerin günde 12-14 saat dışarıda kapı kapı dolaştırılarak çalıştırıldıklarını vurguladı.

Öztürk, işçilere uzun saatler çalıştırılmalarına karşın '1 kuruş bile' mesai ücreti verilmediğini söyledi. Mesaiye başlama saatleri belliyken paydos saatinin belirsiz olduğunu söyleyen Öztürk, "Artık iş kaçta biterse... Sendikanın olmadığı, örgütsüz işyerlerinde işçilerin ücretleri de ya asgari ücret düzeyinde ya da asgari ücretten 50 lira, 100 lira fazla. Ancak işçilerin büyük bölümü asgari ücretli" dedi.

Öztürk, kargo işçileri arasında da vaka tespit edildiğini belirterek örgütlü oldukları yerlerde direkt müdahale ettiklerini, maske temin etme, teste gönderme noktasında sorunları kısmi de olsa çözdüklerini dile getirdi. Öztürk, "Ancak örgütsüz olan yerlerde itiraz edenlere kapıyı gösteriyorlar. ‘Çalışın yoksa defolun gidin’ diyorlar. İşçiler bizi arıyor ancak müdahale edemiyoruz" dedi.