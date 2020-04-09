Koronavirüs salgınının bitmesi için 70 kurban kestiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Koronavirüs salgının bitmesi için 70 tane kurban kesildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünün muhtarı Hamza Han, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bitmesi için kurban kestiklerini söyledi.

Virüs salgını nedeniyle köyü giriş çıkışlara kapattıklarını dile getiren köy muhtarı Hamza Han, “Toplam 70 hayvanı kurban olarak kestik. Köyümüz 200 hanedir, hepsine dağıtacağız. Bu hayır inşallah bu salgının bitmesine sebep olur. Bu güzel davranışa destek veren tüm köyümün sakinlerine de çok teşekkür ederim” dedi



