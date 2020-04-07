Koronavirüs salgınında 'şehir hastanesi' uyarısı; "Hastalığı bulaştırma merkezi haline dönebilir"

Bir Ankara Şehir Hastanesi çalışanı, “Buraya Koronavirüslü bir hasta gelse tüm birimlere yayabilir çünkü teşhisin tamamlanması için birçok binaya gitmek zorunda” dedi. Hastanemi Açın Platformu Üyesi Dr. Beyazıt İlhan ise büyük sağlık merkezlerinin hastalığı bulaştırma merkezi haline dönüşebileceği uyarısında bulundu.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, salgından en çok etkilenen kentlerden olan Ankara’daki Ankara Şehir Hastanesi’nin, Koronavirüs koşullarına hazırlıksız yakalandığı savunuldu. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları, Ankara Şehir Hastanesi’nin fiziksel büyüklüğü nedeniyle temizlik konusunun bile problem haline geldiğini söyledi. Şehir hastanesinin açılmasıyla Ankara'daki altı hastanenin yeniden açılması için kampanya başlatan Hastanemi Açın Platformu Üyesi Dr. Beyazıt İlhan da, “Bu derece büyük sağlık merkezlerinin kendileri, hastalığı bulaştırma merkezi olabiliyor” uyarısında bulundu.

"Hastane uzak, erişimi zor; sağlık çalışanlarının koşulları pratik değil"

Şehir hastanelerinin inşa sürecine en çok eleştirinin, bu merkezlerin büyüklüğü ve kent merkezlerine uzaklığı konusunda yapıldığını anımsatan İlhan, şunları söyledi:

“Bu hastanelerin açılmasıyla birlikte köklü hastaneler de kapatıldı. Bunun en dramatik örneği Ankara’da yaşandı. Ankara’da Numune Hastanesi ile Dışkapı Çocuk Hastanesi’nin de aralarında olduğu altı sağlık kuruluşu kapatıldı. Şehir hastanesi, 3 bin 800 yataklı dev bir hastane. Hastane uzak, erişimi zor. Sağlık çalışanlarının koşulları pratik değil. Farklı gruplardan hekimlerin birbirleri ile çalışma alışkanlığı yok.”

Ankara Şehir Hastanesi’nde bir görevli: Hastalar, bir klinikten diğerine gitmek için metrelerce yürümek zorunda kalıyor

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli bir personel ise hastanede salgın koşullarında yaşananları şöyle anlattı:

“Temizlik bile problem olabiliyor, alan o kadar büyük ki. Hastalar, bir klinikten diğerine gitmek için metrelerce yürümek zorunda kalıyor. Sağlık personeli de aynı şekilde. Buraya Koronavirüslü bir hasta gelse tüm birimlere yayabilir, çünkü teşhisin tamamlanması için birçok binaya gitmek zorunda kalınıyor. Bir yerden bir yere giderken katledilen mesafe gerçekten çok fazla. Farklı branşlar, farklı koridorlarda yer alıyor ve kuleler ile birbirlerine bağlıyor. Covid-19 tanı ya da şüphesi olan birini diğer hastalardan izole etmek çok güç olabilir.’’