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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında en fazla hastanın iyileştiği ülkeler açıklandı

26 Nisan 2020 20:40

Dünya genelinde, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 870 bini aştı. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler arasında birinci sırada 975 bin 798 vaka ile en yüksek sayıya sahip olan ABD yer aldı.

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