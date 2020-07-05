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Dünya

Koronavirüs salgının ortasında Brezilya'nın 50 gündür Sağlık Bakanı yok

05 Temmuz 2020 09:58

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının 1milyon 500 binden fazla insanı etkilediği ve 63 bin insanın hayatını kaybettiği Brezilya'da 50 gündür resmi görevde bir Sağlık Bakanı yok. 

Brezilya'da Sağlık Bakanı Nelson Teich'in 15 Mayıs'ta istifa etmesinden bu yana görevini geçici olarak tıp alanında uzmanlığı olmayan General Eduardo Pazzuello yürütüyor.

Nelson Teich görevde bir ayını doldurmadan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile salgın sürerken ekonomiyi hızla yeniden açmak konusunda zıt düşmesiyle görevini bırakmıştır. Teich'ten önce görevde olan Luiz Henrique Mandetta ise sosyal mesafe ve maske önlemleri konusunda ısrarı sonucu Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı. 

 

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